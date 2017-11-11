Türkiye'den büyüleyici sonbahar manzaraları

Yaz aylarının geride kalıp mevsimin sonbahara dönmesiyle doğada oluşan renk cümbüşü havadan görüntülendi.

Dünyanın pek çok yerinden turist çeken Kapadokya, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri, tarihi Sümela Manastırı, Antalya'nın doğal güzelliği Kurşunlu Şelalesi gibi pek çok turistik yerin sonbahar renkleri, görsel şölen oluşturdu.

Sonbahar ile birlikte sarı, kırmızı ve kahverenginin tonlarının ağırlık kazandığı doğayı görüntüleyen muhabirler, tabiatın sunduğu görsel güzelliği aktarmak için Türkiye'de farklı noktalardaki göller, tepeler ve ağaçlık alanları drone ile kaydetti.

Kapadokya sarardı

Türkiye'nin önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan ve peribacaları ile doğal kaya oluşumlarıyla dünyanın birçok yerinden turisti ağırlayan Kapadokya, sonbaharın renklerine büründü. Milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllü Dağ'ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan bölgede, ağaçlardan dökülen yapraklar doğanın rengiyle bütünlük oluşturdu.

Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı mevkisi ile Güllüdere, Zemi, Güvercinlik, Kılıçlar ve Devrent vadilerinde ağaç ve bitki örtüsünün sararan yaprakları arasında gezinti yapan turistler, bol bol fotoğraf çekiyor.

Kapadokya bölgesindeki dünyanın en büyük kanyonları arasında yer alan ve doğal güzelliğinin yanı sıra tarihi mekanları ile açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde de sonbahar tüm güzelliğiyle yaşanıyor. Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi sınırları içerisindeki vadiye 382 basamaklı merdivenle inen doğa ve tarih meraklıları, Melendiz Çayı kenarındaki yürüyüş yollarında sonbaharın tadını çıkarıyor.

Tablo gibi manzaralar

Dört mevsim ayrı güzelliği olan Bursa'daki Uludağ, mevsime özgü güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'da ağaçlar rengini yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına çevirdi. Çamlar ise yeşil giysilerini koruyor. Bitki örtüsü ve faunasının zenginliğiyle 1961'de milli park olarak ilan edilen bölge, adeta bir yağlı boya tablo gibi ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.

Uludağ ile Bursa arasında yarım asırdır alternatif ulaşım sağlayan teleferik de sonbaharda yolcularına renkli bir seyir vadediyor.

Türkiye'nin cennet köşelerinden Bolu'daki Yedigöller de mevsimin en güzel yaşandığı yerler arasında. Bölge, sonbahar mevsiminin tüm renklerini barındırması sebebiyle doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

Sümela Manastırı büyülüyor

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Trabzon'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nın çevresinde yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezendi. Altındere Vadisi Milli Parkı'ndaki Karadağ'ın eteklerindeki sarp kayalık alana kurulan manastır, ziyaretçilerini mevsime özgü görüntüsüyle büyülüyor.

Antalya'nın Kurşunlu Şelalesi sarı, mavi ve yeşilin uyumunu adeta bir tablo güzelliğinde ziyaretçilerine sunuyor. Renk cümbüşünün yaşandığı şelale, ziyaretçilerin yanı sıra film ve dizi çekimlerinin de adresi haline geldi. Günün stresinden kurtulmak, piknik yapmak, doğada güzel zaman geçirmek isteyenlerin ilk tercih ettiği yerler arasındaki Kurşunlu Şelalesi'nde ziyaretçiler, güzelliğiyle görsel şölen sunan alanda yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektiriyor.

İzmir'de ise yeni mevsim, deniz seviyesinden yükseklere doğru çıktıkça daha yoğun hissediliyor. Sonbaharın tadını çıkarmak isteyenler mesire alanlarını tercih ediyor. Kemalpaşa ilçesine bağlı Yeni Kurudere mevkisindeki mesire alanında yeşilliğini dört mevsim koruyan çamlarla sararan çınar ağaçları İzmirlilerin beğenisi çekiyor.

Longoz ormanları sarardı

Kırklareli'ndeki kayın ve meşe ağırlıklı ağaçlardan oluşan Longoz ormanları, sonbaharın gelmesiyle renk değiştirdi. İçerisinde 4 gölün de yer aldığı yaklaşık 2 bin 500 dönümlük alan doğal güzelliği, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvanlarla ilgi çekiyor. Sonbaharda sarı ve kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanda derelere ağaçlardan dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, seyrine doyulmayan manzaralar oluşturdu.

Adana'nın Pozantı ilçesinde bulunan Belemedik Tabiat Parkı da sonbaharın renklerine büründü. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarının bir arada olduğu bölge, yürüyüş ve piknik yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yer alan, Kültür ve Turizm Bakanlığınca turizm merkezi ilan edilen Nebiyan Dağı, ormanları, yaylası ve dereleri ile Karadeniz Bölgesi'nin adeta seyir terası konumunda. Her mevsim ayrı bir doğal güzelliği bünyesinde barındıran Nebiyan Dağı, sonbaharın renk cümbüşüyle ziyaretçilerini karşılıyor.

Doğu'da sonbahar

Türkiye'nin doğusundaki iller de mevsim değişikliğini ve yeni mevsimin en iyi gözlendiği yerler arasında.

Bünyesinde birçok medeniyeti barındıran Diyarbakır'da tarihi mekanlar çevresindeki sarı, kahverengi ve yeşilin hakim olduğu alanlarla sonbaharda güzel görüntüler oluşturuyor. Dicle Nehri'nden beslenen, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan Hevsel Bahçeleri, sonbahar renklerini tüm görkemiyle barındırıyor.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'daki Balıklıgöl de sonbaharda da turistlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın ''en büyük doğal akvaryumu'' Balıklıgöl çevresindeki ağaçlar yapraklarını dökerken alanı ziyaret edenler ışıklandırma sayesinde görsel güzelliği karanlıkta da yaşayabiliyor.

Van'daki Muradiye Şelalesi'nin çevresi de sonbaharın güzelliklerinden nasibini aldı. Şelalenin etrafındaki ağaçlar mevsimin tonlarına bürününce güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin İran, Ermenistan ve Nahçıvan sınırındaki Iğdır'da Üçkaya Kanyonu sonbaharın kendisini en iyi gösterdiği noktalar arasında bulunuyor. Tuzluca ilçesindeki kanyon değişen mevsimle sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarını buluşturdu.

Kaynak: AA