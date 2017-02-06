Türkiye'deki 'Sakin Şehir'lere bir yenisi daha eklendi

Sahip olduğu doğal güzellikleri, kent dokusu, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılan Osmanlı kasabası Bolu'nun Göynük ilçesi, Cittaslow (Sakin Şehir) ağına dahil edildi.

Türkiye’den 11 şehrin üye olduğu Uluslararası Cittaslow Birliğine üyeliği resmileşen Göynük, evrensel eleme kriterlerini yerine getirerek "Sakin Şehir" seçildi.

Göynük Belediye Başkanı ve İpek Yolu Belediyeler Birliği (İPEKBİR) Başkanı Kemal Kazan, yaptığı yazılı açıklamada, Göynük’ün, Cittaslow felsefesi ile yaşayan bir kent olduğunu belirterek, "Uluslararası Cittaslow Birliğine üye olmak, Cittaslow olmak bizim için çok anlamlı ve önemli. Bugünden itibaren Cittaslow olan Göynük’ün de dünyadaki güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Göynük, kent hayatının koşuşturmacasından yorulanlar için sakinliğin ve huzurun önem kazandığını yer." ifadesini kullandı.

Hayatı keyif alarak yaşamak için Cittaslow felsefesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Kazan, şöyle devam etti:

"Bu anlayış, bir kentin yaşam kalitesinin iyileştirilmesinin ve kalkınmasının o kentin kendine özgün yapısının, mimarisinin, gelenek ve göreneklerinin, yerel yemeklerinin ve tarihsel kimliğinin korunmasıyla mümkün olabileceğini gösterdi. Gelişmek ve ilerlemek isteyen kentlerin çevreye, doğaya saygılı, özgün kent kimliğini koruyarak mümkün olduğunu gösteren bu hareketi başlatanları ve örnek kentlere imza atanları yürekten tebrik ediyorum."

Kazan, Göynük’te kent hayatının insanları boğan, kısıtlayan ortamından sıyrılarak doğaya ve eski zamana olan özlemlerini giderdikleri bir ortam yaratmak için çalıştıklarını bildirdi.

Türkiye’den 11 şehrin üye olduğu Cittaslow Birliğinde Göynük’ün de yer alacak olmasından çok mutlu olduklarına işaret eden Kazan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Biz de bu felsefenin Göynük’e katacaklarıyla sahip olduğumuz potansiyeli daha da iyi değerlendireceğimize, uluslararası platformda oluşturacağımız strateji ile tanınırlığımızın artacağına yürekten inanıyoruz. Üyelik için ilk adımı 2014'te Seferihisar Belediyesine müracaat ederek attık. Halkımızı da 2014'ten itibaren Cittaslow hakkında bilgilendirdik. Girişimcilerin de yatırımlarını bu doğrultuda yapmalarını teşvik ettik. Turizm sektöründe olanlara hatta bu sektöre ilgisi olanlara eğitimler verdik. Göynük’te termal turizmin gelişmesi için de çabalarımız da sonuç verdi ve termal tesis yatırımlarına da başlandı."

Kazan, kendine has kent estetiği olan Göynük’ün bu dokusunun bozulmaması için imar planlarını hassasiyetle oluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Göynük'ün, Anadolu’daki Türk yaşayışının ve yerleşme kültürünün önemli örneklerini aslına uygun olarak günümüze taşıyan kentlerden biri olduğuna dikkati çeken Kazan, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye’nin gözde destinasyonlarından biri olarak öne çıktık. Göynük, mimarisini ve doğal güzelliklerini koruyarak, geleneklerine sahip çıkan 'Bir Osmanlı Kenti' olarak tanınıyor. Tüm bu yönleriyle çeşitli bilimsel ve tarihi araştırmalara konu oluyor. Mimari, doğal yapı ve folklor yönünden bozulmamışlığın simgesi olarak görülüyor. Akşemseddin Diyar-ı olarak da bilinen Göynük, aynı zamanda sahip olduğu cami ve türbeleriyle inanç turizminin de merkezlerinden biri. Osmanlı mutfağının tüm özelliklerini taşıyan Göynük mutfağının bu yönüyle 'slowfood' çalışmaları kapsamında desteklenebileceğini ve bu çalışmalarla yöresel ürünlerimizin değer kazanacağını düşünüyorum." AA