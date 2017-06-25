Türkiye'deki plajların yüzde 98'i yüzmeye uygun

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin su kalitesi açısından "yüzmeye uygun" olduğu bildirildi.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, deniz çevresinin korunması ve deniz suyu kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yerel yönetimler tarafından birçok çalışma ve proje gerçekleştirildi.

Bunların başında, Bakanlık tarafından maddi ve teknik anlamda desteklenen ve yerel yönetimlerce yapılan atıksu arıtma tesisi yatırımları, liman ve diğer kıyı tesislerine çevre mevzuatı kapsamında yaptırılan atık alım tesisleri, Avrupa Birliği'nin 2006/7/EC sayılı Yüzme Suyu Direktifi'ne uyum kapsamında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile yürütülen Yüzme Suyu Profillerinin Belirlenmesi Projesi ile bu projelerle belirlenen kirlilik kaynaklarına yönelik yapılan denetimler yer alıyor.

Mavi bayrak uygulaması

Yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler kapsamında, Türkiye'deki bin 227 plajın yüzde 98'inin yüzme suyu kalitesi açısından "yüzmeye uygun" durumda olduğu belirlendi.

Bu plajların yüzde 82'sinin "mükemmel kalitede" olduğu tespit edilirken, plajların yüzde 2'sinin ise "yüzmeye uygun nitelikte olmadığı" sonucuna ulaşıldı.

Bakanlıkça uluslararası alanda 49 ülkede uygulanan plaj ve marinalarda yüksek standartlar oluşturmayı amaçlayan "Mavi bayrak" uygulaması da plaj temizliği konusunda gösterge haline geldi.

Bakanlıkça, yapılan çalışmalar ve alt yapı yatırımları ile mavi bayrak sayısının daha da artırılarak 2023 yılında dünya birinciliği hedefleniyor.