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Buradasınız : » » Türkiye'deki kuş türü sayısı 485'e ulaştı

Türkiye'deki kuş türü sayısı 485'e ulaştı

Güney Asya'da yaşayan "küçük tarlakuşu" Hatay'da gözlemlendi. Bu kuş türüyle birlikte, Türkiye'de kuş türü sayısı 485'e yükseldi.

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Türkiyedeki kuş türü sayısı 485e ulaştı

Türkiye, konumu açısından biyoçeşitliliğin bulunduğu bir ülke. Alaca Yalıçapkını, Çölkoşarı, Kum Kekliği gibi sadece Türkiye'de bulunan kuşlara bir yenisi daha eklendi.

"Küçük tarlakuşu", daha çok Hindistan, Sri Lanka gibi Güney Asya'da yaşıyor.

11 Mart'ta Hatay'ın Şubaşı köyü yakınlarında görüntülendi. Böylece Türkiye'de gözlemlenen kuş türü sayısı 485'e ulaştı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ahmet Karataş, Türkiye'deki kuş türlerinin genellikle hepsinin göçmen olduğu algısıyla karşılaşıldığını söylüyor.

"Bunların da iki çeşidi var. Biri kuzeyden gelenler. İzlanda, İskandinavya veya Rusya'nın kuzeyi Sibirya gibi yerler. Kışın oldukça soğuk olduğu için Türkiye onlar açısından daha uygun. Kış göçmenleri de Türkiye'ye kuzeyden gelip tekrar kuzeye gider. Üreme göçmenleri ise güneyden Afrika, Orta Doğu, bir kısmı da Hindistan tarafından olmak üzere ülkemize gelir, yazın sonlarında da geri gider. Üçüncü bir grup ise Türkiye'de üremez ama her göç döneminde düzenli görülür. Son grup göçmen kuşlara da vagrant, Türkçesi kazara gelmişler, yolunu kaybetmişler veya rastlantısal konuk."

Prof. Dr. Karataş,Türkiye'de 65 kadar vagrant kuş türü bulunduğunu ve bunların sayılarının da genellikle bir veya iki bireyi pek geçmediğini anlatıyor. 

"Küçük tarlakuşu"nu düzenli olarak bölgede düzenli olarak gözlem yapan Ali Atahan keşfetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şubaşı köyü, küçük tarlakuşu, hatay, Ali Atahan
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