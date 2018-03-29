Türkiye'deki anneler genç doğumda 28 ülkeyi geride bıraktı

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle karşılaştırıldığında en genç ilk doğum yapan kadın nüfusa sahip ülke olarak dikkati çekiyor.

Türkiye'de ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı 25,3 olarak belirlendi. AB üyesi ülkelerde ise ilk canlı doğumda ortalama yaş 29'u buluyor.

Kadınların en yaşlı ilk anne oldukları ülke: İtalya

AB ülkeleri arasında ise en genç anne Bulgaristan'da olunuyor. Bulgaristan'da ilk canlı doğum yapan kadınların ortalama yaşı 26. İlk doğum yaşı Romanya'da 26,4, Letonya'da 26,8, Slovakya'da 27, Polonya'da 27,2'yi buluyor.

Bu oran, AB'nin öncü ekonomilerinden Almanya'da 29,4'e, Fransa'da 28,5'e, İngiltere'de 28,9'a çıkıyor.

AB ülkelerinde kadınların en yaşlı ilk anne oldukları ülke ise İtalya. İtalya'da kadınlar ortalama olarak ilk canlı doğumlarını 31 yaşında gerçekleştiriyor. Onu 30,8'le İspanya, 30,5'le Lüksemburg, 30,3'le Yunanistan ve 30,1'le de İrlanda izliyor.

Türkiye'de doğum sayısı AB ülkelerini geçiyor

Türkiye'de 2016 yılı itibarıyla 1 milyon 309 bin 771 canlı bebek doğumu bulunuyor. Bu dönemde AB üyesi 28 ülkede doğan bebek sayısı ise toplam 5 milyon 148 bin 162'ye ulaşıyor. Türkiye'deki bu doğum sayısı, AB üyesi ülkelerin hepsini geride bırakıyor.

Avrupa genelinde Türkiye'yi, 792 bin 137 doğumla Almanya, 784 bin 325 doğumla Fransa, 774 bin 386 doğumla da İngiltere takip ediyor. Doğum sayısı, İtalya'da 473 bin 438, İspanya'da 408 bin 734 olarak hesaplanıyor. Polonya'da 382 bin 257, Hollanda'da ise 172 bin 520 bebek doğumu buluyor.

Avrupa ülkeleri arasında en düşük sayıda doğuma gerçekleşen ülke ise 4 bin 476 ile Malta olurken, onu 6 bin 50'yle Lüksemburg, 9 bin 455'le de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izliyor.

Kaynak: AA