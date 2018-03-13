Türkiye'de yeni bir kuş türü tespit edildi

Gribaşlı Kızkuşu ilk defa Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri tarafından Samsun Kızılırmak Deltası’nda görüntülendi.

“Tabii Hayatımızın Zenginliğine Bir Değer Daha Katıldı”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkiye’nin çok zengin bir tabii hayata sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Şimdiye kadar ülkemizde 483 adet kuş türü tespit edilerek kayıt altına alınmıştı. Şimdi de Samsun Kızılırmak Deltası’nda görülen Gribaşlı Kızkuşu 484. kuş türü olarak kayda geçirildi. Bu kuş ile birlikte var olan tabii hayatımızın zenginliğine bir değer daha katıldı. Bu bizler için mutluluk verici bir durum.”

Batı Palearktik'te ilk defa görüntülendi

Çin'in kuzeydoğusu ile Japonya arasındaki bölgede üreyen bu kuşlar, Güney Asya'nın kuzeyinde Hindistan'ın kuzeydoğusu ile Kamboçya arasında ve Japonya'da Honşu Adası'nın güneyinde kışlıyor.

Boyu 35-37 santimetre civarında olan "Gribaşlı Kızkuşu", daha önce Sri Lanka, Rusya, Avustralya, Filipinler ve Endonezya gibi ülkelerde görülerek kayıtlara geçmişti. Ancak Türkiye'nin yer aldığı Batı Palearktik'te ilk defa görüntülendi.

Kaynak: AA, İHA, DHA