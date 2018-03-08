Türkiye'de yaşayan Hobotova, gitarla hayata tutundu

Nadya Hobotova, 42 yaşına kadar Rusya'da yaşıyordu. Türklere olan sempatisi gençlik yıllarında, radyodan dinlediği Türk şarkılarına dayanıyor.

Türkiye'de 2 evlilik yaptı, boşanınca yine de ülkesine dönmedi

Hobotova, arkadaş grubuyla sürekli Türkiye'ye gelip gidiyordu. Bir süre sonra evlenerek Türkiye'ye yerleşti. 4 yıl evli kaldığı eşinden boşanınca yeniden ülkesine döndü ama Türkiye'den kopamadı, geri döndü.

"Türkiye'yi kendime uygun buldum ya da ben Türkiye'ye uygundum. Türk halkı içinde kendimi iyi hissediyordum."

62 yaşındaki Hobotova, 2010 yılında yeniden evlendi ve eşinin çocuklarıyla birlikte bir apartmanda yaşamaya başladı. Hobotova, şunları anlattı:

"Aile apartmanında üst katta eşimin oğlu, alt katta da kızıyla birlikte yaşıyorduk. Bana hep çok iyi davranıyorlardı. Evlendikten 2 sene sonra eşimle anlaşamadık ve ayrılmaya karar verdik. Gidecek yerim olmadığını eşim bildiği için bana sahip çıkarak, 2 senedir kaldığım evde yaşamama izin verdi. Durum böyleyken bile çocukları bana hiç kötü davranmadı. Ben onları, onlar da beni çok sevdi. Boşandıktan 2 sene sonra eşim ne yazık ki, vefat etti. Ben onun evinde yaşamaya devam ettim."

"İnsanlar sokakta neşe içinde yürüsün diye elimden geleni yapıyorum"

Nadya Hobotova, vefat eden eşinin ardından geçimini sağlamak için Türkiye'de ev işi, yaşlı, çocuk ve hasta bakımı gibi birçok işte çalıştı. Daha sonra 50 yaşında gitarla tanışan Hobotova, şunları söyledi:

"Türkiye'de para kazanmak için sevmediğim birçok iş yaptım. Canımı sıkan işlerden ise gitar sayesinde kurtuldum diyebilirim. 50 yaşımdan sonra nota okumaya ve gitar çalmaya başlamak kolay değildi. İstanbul sokaklarında gitar çalmaya başladığımda birkaç şarkı çalabiliyordum."

Hobotova, gitarda kendisini ilerletmek için elinden geleni yapıyor. Hatta bir repertuvarı bile var. Hobotova, sözlerini şöyle tamamladı:

"Genelde klasik parçalar çalmaya başladım. Her gün saatlerce gitar çalmak için uğraştım. Sokaktaki insanlara karşı bir sorumluluğumun olduğunu düşündükçe gitar çalışmalarıma dört elle sarıldım. Şu anda geçimimi sokakta gitar çalarak sağlıyorum. Elim tuttukça, aklım erdikçe de böyle olmasını istiyorum. Sanırım artık gitarı bırakamam. Gitar sesi bana adeta ilaç gibi geliyor. Sağ olsun sokaktaki insanlar da ilgi gösteriyorlar. Onlar sokakta neşe içinde yürüsün diye elimden geleni yapıyorum."

Kaynak: AA