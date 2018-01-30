Türkiye'de yaşayan Alman kadın Müslüman olmayı seçti

Yaklaşık 7 yıldır Antalya'da bir otelde çalışan 44 yaşındaki Alman vatandaşı Silke Daniele Sommer, uzun süre araştırma yaptıktan sonra Müslüman olmaya karar verdi.

Sommer, Hatay'ın Hassa ilçesinde yaşayan arkadaşı Hatice Sarıbay'dan yardım istedi.

Davet üzerine Hassa ilçesine giden Sommer'e ilçe müftülüğünde Müftü Abdulhalık Ocakhanoğlu tarafından İslamiyet kuralları hakkında bilgi verildi. Sommer daha sonra şahitlerin huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek, Müslüman oldu.

"Nisa" ismini aldı

"Nisa" adını alan Sommer'a, Ocakhanoğlu tarafından ihtida belgesi verildi, Kur'an-ı Kerim ve peygamberlerin hayatını anlatan kitap hediye edildi.

Sommer, 7 senedir çalıştığı Türkiye'de Müslümanlık hakkında birçok şey öğrendiğini söyledi.

Yaşamını Türkiye'de sürdürmeyi düşündüğünü aktaran Sommer, "Çok uzun zaman düşündüm. En yakın arkadaşım bana yardım etti. Çok güvendim. Bu yolu seçtim. Düşünmek farklı, yapmak farklı. Şimdi her şey güzel, çok sevindim. Her zaman buradayım, bir daha dönmeyeceğim. Burası çok güzel" dedi.

Sommer, Nisa Suresi'nden etkilenerek ismine karar verdiğini de sözlerine ekledi.

Hatice Sarıbay da bir seyahat sırasında tanıştıkları Sommer'la çok iyi arkadaş olduklarını anlatarak, arkadaşının İslamiyet hakkında merak ettiği konuları elinden geldiğince anlatmaya çalıştığını söyledi.

Sommer'in hür iradesiyle böyle bir tercih yaptığını aktaran Sarıbay, "Müftülükteki arkadaşlarla irtibata geçtik. İşlemleri başlattık. Buraya gelerek tercihini yaptı. Böyle bir şeye vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

Kaynak: AA