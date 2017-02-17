Türkiye'de orman varlığı 22 milyon hektara yükseldi

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Küçük, Türkiye'de ormancılık alanında uygulanan politikalar sayesinde orman varlığının 22 milyon hektara ulaştığını bildirdi.

Küçük, dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve teknolojinin ilerlemesinin orman varlığına ciddi baskı oluşturduğunu söyledi.

Yeni yerleşim alanlarının açılması, teknolojik gelişmenin getirdiği birtakım olumsuzlukların orman alanlarını belirli oranda azalttığını dile getiren Küçük, "Orman varlığının azalmasında iklim değişikliği, seller, yangınlar, fırtına ve çığlar etkili oluyor. Ormanı planlayan, yöneten insanlar bütün bunları dikkate alarak yönetim anlayışında çeşitli değişikliklere gitmişlerdir. Bu bağlamda uluslararası sözleşmeler, protokoller imzalanmıştır." dedi.

Dünyadaki gelişmenin tersine Türkiye'de son yıllarda yapılan planlar ile orman varlığında önemli artış yaşandığına dikkati çeken Küçük, orman yangınlarıyla başarılı şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Küçük, şunları belirtti:

"Ülkemizde 1980'li yıllarda 20 milyon hektar olan orman alanı bugün 22 milyon hektara ulaştı. Bakanlık, Orman Genel Müdürlüğü ve ilgili kuruluşların başarılı politika ve yönetim anlayışları neticesinde bu durum elde edilmiştir. Türkiye, dünyada örnek gösterilecek seviyededir. Diğer ülkeler ormanlarının planlanmasında bizlerden yardım istiyor. Bu da bizim adımıza oldukça sevindirici bir durum."

Küçük, Türkiye'de orman köylülerinin ekonomik seviyelerinin yükseltilmesiyle yerinde korumanın da sağlandığını aktararak, "Alternatif gelir sağlayacak alanlar değerlendirildi. Gelirin artmasıyla ormana doğrudan olan bağımlılık, bir miktar azalırken koruma güdüsü arttı. 7 milyon civarında orman köylüsünün olduğu ifade edilmektedir. Bu insanlar gerek orman içi gerekse orman bitişiğinde yaşamaktadır. Orman köylerimizde ada çayı, kekik, ıhlamur, mantar, kestane, ceviz, fıstık çamı üretilmesi, köylülerimizin durumunu düzeltti." sözlerine yer verdi. AA