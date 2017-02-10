Türkiye'de en fazla yaşlı nüfusuna sahip şehir

TÜİK'in 2014'te "en mutlu şehir" seçtiği, 2015'te yaşam memnuniyeti endeksi açısından da ilk sırada olduğunu açıkladığı Sinop, 2014 ve 2015'te elinde tuttuğu Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusa sahip kenti özelliğini 2016'da da sürdürdü.

Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop'un "en"lerin kenti olmaya devam ettiğini söyledi.

Sinop'un TÜİK tarafından çeşitli kategorilerde açıklanan verilerde hep ilk üç içerisinde yer aldığına dikkati çeken Ergül, şöyle devam etti:

"2014 yılında nüfusumuzun 17,6'sı 65 yaş ve üzeri olarak açıklanmıştı. Bu rakamla Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusa sahip ili olmuştuk. 2015 yılında ise söz konusu rakam 18,1'e çıktı ve yine en yüksek yaşlı nüfusa sahip kent olduk. Şimdi 2016 yılı verileri açıklandı. Görüyoruz ki toplam nüfusumuzun geçen yıl olduğu gibi 18,1'lik kısmını yine 65 yaş ve üzeri insanlarımız oluşturmuş. Bu rakam bizi tekrar Türkiye'nin en fazla yaşlı nüfusuna sahip kenti yaptı."

"Sinop çok farklı bir kent"

Sinop'un doğal yapısı, insan ilişkileri ve tarihi yapısıyla çok farklı bir kent olduğuna işaret eden Ergül, bu farklılıkların TÜİK tarafından açıklanan verilere de yansıdığını anlattı.

Sinop'u artık "enlerin kenti" olarak gördüklerini belirten Ergül, şunları söyledi:

"TÜİK daha önce Sinop'u birçok alanda 'enlerin kenti' olarak açıkladı. 2016 yılı verileri açıklanmaya başlayınca gördük ki yine enler sıralamasında zirvedeyiz. Tabii ki en fazla yaşlı nüfusa sahip olmanın artıları ve eksileri var ama biz hep artılar yönünden bakmak istiyoruz. Ne mutlu bize ki sabahları birbirlerine 'Günaydın', akşamları 'İyi akşamlar' diyen mutlu ve yüzü gülen insanların yaşadığı bir kentiz. Yaşlı nüfusumuz biraz fazla ancak bu kent onlara gerekli saygı ve sevgiyi veriyor. Bu açıdan bardağın dolu tarafından bakarsak Sinop'ta insanlar birbirlerine saygı ve sevgilerini koruyarak mutlu ve huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürüyor."

Yaşlılara yönelik hizmetler

Ergül, kentte yaşlı nüfus oranının yüksek olmasından ötürü belediye olarak onlara yönelik bazı ek hizmetler sunma gayreti içinde olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Bunlardan biri ulaşımda ücretsiz taşıma idi. Belediyenin ulaşım aracı olmadığı için dolmuşçu arkadaşlarımızla görüşerek dedik ki '65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kart verelim, bu kartlara sahip olanları ücretsiz taşıyalım'. Onlar da 'tamam' dediler. Biz en fazla 500 kişi olur diye düşündük. Kart başvurusu almaya başladığımızda gördük ki neredeyse şehrin yarısı 65 yaş ve üzeri imiş. Uygulamayı geçen yıl sonuna kadar yapabildik. Sonra yaş sınırını 75 yaş ve üzerine çıkardık."

"İstihdam olmadığı için gençler kalmıyor"

Ergül, genç nüfusun kentte kalabilmesini sağlamanın yolunun istihdam alanları oluşturmaktan geçtiğine işaret ederek bunun da devlet eliyle değil özel sektörle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Türkiye'nin çok farklı kentlerinde Sinoplu iş adamlarının faaliyet gösterdiğini ifade eden Ergül, "Gençlerimiz Sinop'ta kalsalar maalesef onlara sunabileceğimiz iş imkanları çok az. İstihdam alanları olmadığı için gençleri burada tutamıyoruz. Onun için genç nüfusumuz az. İnşallah genç nüfusumuz da gelecekte ülke ortalamanın üzerinde oluşur. Çünkü gençlerimiz kente ayrı bir heves ve heyecan katacaklardır." dedi.

Yaşlılar Sinop'ta yaşamaktan memnun

Kentte yaşayan 70 yaşındaki emekli Hamza Mehmet Beyoğlu, Sinop'un yaşlı bir insanın yaşayabileceği en güzel kentlerin başında geldiğini aktardı.

Bulundukları ortam için her zaman şükrettiklerini dile getiren Beyoğlu, "Sinop'un doğası, havası, her şeyi güzel. Kavgası, hırsızı, gürültüsü olmaz. Allah'a çok şükür. Daha ne isteyelim. Sinop yaşanacak en güzel kentlerden biri." dedi.

72 yaşındaki Nazik Yılmaz da Sinop'un insanların huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olduğunu vurgulayarak "Burası çok sakin bir şehir. Gece geç saatlere kadar parklarda oturun, kimse sizi rahatsız etmez. Bizim kimseyle bir sıkıntımız yok. Çok şükür, huzurlu şekilde yaşayıp gidiyoruz." diye konuştu.