Türkiye'de eğitim alan Burkina Fasolu Benjamin fakülteyi birincilikle bitirdi

Burkina Faso'da tarımla uğraşan, dört çocuklu ailenin en küçüğü Benjamin Bonkoungou, Türk yardım kuruluşlarının ülkesinde yaptığı yardımseverlikten etkilenerek eğitim hayatını Türkiye'de sürdürmeye karar verdi.

Erciyes Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü kazandı

Açlık, sefalet ve terör olaylarının yaşandığı ülkesinin diğer bir önemli sorunu olan çevre kirliliğine çözüm bulmak isteyen Benjamin, yabancı öğrenciler için yapılan sınava girerek Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nü kazandı.

Mezuniyet sevincini "Erik Dalı" eşliğinde oynayarak kutladı

Bir yılı Türkçe olmak üzere 5 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayan Benjamin, hem bölümünü hem de fakülteyi birincilikle bitirdi.

Diplomasını alan Benjamin, mezuniyet sevincini "Erik Dalı" şarkısı eşliğinde oynayarak kutladı.

Ülkesindeki çevre sorunlarına çare olmak istiyor

Türkiye'de bulunduğu süre boyunca ülkesindeki sorunları unutmayan Benjamin, ülkesindeki çevre sorunlarına çare olmak istiyor.

Benjamin Bonkoungou, Afrika kıtasındaki birçok ülkede insan sağlığını tehdit eden çevre kirliliğinin en büyük sorunlarından olduğunu belirtti.

Benjamin, ülkesine döndüğünde insanların yararına çalışacağını söyledi.

Burada öğrendiğim bilgilerle elimden geldiğince hizmet edeceğim

Bu bölümü okuyan biri olarak, su, katı atık ve hava kirliliği alanında çalışma sürdürdüğünü ifade eden Benjamin Bonkoungou, şunları anlattı:

"Burkina Faso'da hava kirliliği konusunda özellikle bir şey yapamıyoruz. Memlekete gittiğimde su alanında çalışmak istiyorum. Bizde kaynaklar olmadığından değil de sadece teknoloji ve bilim olmadığı için sıkıntı çekiyoruz. Burada öğrendiğim bilgilerle elimden geldiğince hizmet edeceğim."

Türk yardım kuruluşlarının Afrika kıtasındaki çalışmalarının kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Bonkoungou, Türkiye ve Burkina Faso ilişkilerinin iyi olduğu ve daha da iyiye gittiğini düşünüyor.

"Annemin sözünü tuttum, fakülte birincisi oldum"

Lisans hayatı boyunca birçok maddi ve manevi zorlukla karşılaştığını belirten Bonkoungou, ailesinin desteğiyle birçok zorluğun üstesinden geldiğini söyledi.

Benjamin Bonkoungou, fakülteyi birinci bitirmesini ailesine borçlu olduğunu ifade etti.

"Türkiye'ye gelirken annem, 'Seni seviyoruz ama okumak için, senin iyiliğin için seni yurt dışına gönderiyoruz. Oraya gittiğinde okuyacaksın ve bize döneceksin.' dedi. Ben de bu şekilde geldim. Buraya gelirken fakülte birincisi olacağımı düşünmüyordum. Çok gururluyum. Başarımı aileme borçluyum. Annemin sözünü tuttum, fakülte birincisi oldum."

"Örnek teşkil edecek bir başarıya imza attı"

ERÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oktay Özkan, Benjamin'in arkadaşlarına ve çevresine örnek teşkil edecek bir başarıya imza attığını söyledi.

Doç. Dr. Oktay Özkan, Benjamin'in başarısının kendisi için de gurur verici olduğunu anlattı.

"Sınıfımızın en başarılı öğrencilerinden. Burkina Faso'dan gelip Türkçeyi öğrenmesi, burada üstün bir başarı göstermesi bizim için çok gurur verici."

Kaynak: AA