Türkiye'de akıllı karayolları dönemi başlayacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Oteli'nde gerçekleştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği'nin (AUSDER) 2. Olağan Genel Kurulu ve Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, dünyada yaşanan gelişmelerin çok hızlandığını, en ufak gecikme veya tökezlemenin bile çok gerilerde kalmaya neden olabildiğini söyledi.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında Batılı ülkelerle kıyaslandığında bilişimde esamesinin bile okunmadığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Şimdi dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip ülke haline geldik. Fiber altyapı uzunluğumuz 325 bin kilometreyi geçti. Yurt dışı internet çıkış kapasitemiz 20 gigabayt iken tam tamına 477 kat artarak, 9,3 terabayta çıktı. Yine dünyanın en hızlı 4,5G haberleşme altyapılarından biri Türkiye'ye kuruldu. Sektörün önünü açacak yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Sektöre yönelik her türlü adımda sektör paydaşlarıyla hareket ediyoruz. Vergiler düşürüldü, fiber yatırımının yaygınlaştırılması ve hızlandırılması için geçiş hakkı ve tesis paylaşımına yönelik düzenlemeler yapıldı. Şu anda da ihtiyaca göre ilave düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz."

Bilişim altyapısının gelişmesiyle kullanılan bütün araç ve gereçlerin de gittikçe akıllandığını ifade eden Arslan, bu sayede hata yapma ve kazaların meydana gelme oranının azalacağını söyledi.

"Misyonumuz sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak"

Arslan, Bakanlığın 2018-2020 Eylem Planı'nı hazırlamaya başladıklarını ve son aşamaya geldiklerini belirterek, bu planda misyonlarının, tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı kurmak olduğunu bildirdi.

Akıllı ulaşım sitemleri altyapısını geliştirirken, veri paylaşımı ve güvenliğini de sağlamak zorunda olduklarını anlatan Arslan, toplu taşıma için ulusal Tek Kart Ödeme Sistemi ile araç ve şehirden bağımsız tüm ulaşım modlarında kullanılabilecek bir yapı oluşturacaklarını dile getirdi.

Arslan, akıllı ulaşım sistemlerinde karayolu ağı ve bu ağın diğer ulaşım modlarıyla olan ara yüzlerini dikkate alarak Karayolu Ağı Akıllı Ulaşım Sistemleri Mimarisi Taslağı ile Uygulama Planı'nı hazırladıklarını belirterek, plan doğrultusunda bölünmüş yollarla yürütülen trafik güvenliği çalışmalarıyla 2003-2017 yıllarında bin 388 kaza kara noktası ve kaza potansiyeli yüksek kesimde iyileştirme çalışması yaptıklarını kaydetti.

Kazaların yaklaşık yüzde 70'inin meydana geldiği kavşakların trafik güvenliğini artırmak amacıyla ana koridorlar başta olmak üzere gerekli tüm düzenlemeleri yaptıklarına işaret eden Arslan, birbirini takip eden sinyalize kavşaklarda durmadan sabit hızda geçiş sağlayan yeşil dalga uygulamalarını yaygınlaştırdıklarını söyledi.

"Affeden yol uygulamalarını başarılı bir şekilde uyguluyoruz"

Arslan, gelişmiş ülkelerde bulunan affeden yol uygulamalarını başarılı bir şekilde uyguladıklarının altını çizerek, hız yönetiminin, yolların geometrik standartlarının düzenlenmesinin, oto korkuluklarda enerji sönümleyici sistemlerin uygulanmasının (Bir çarpma anında oluşacak enerjiyi emerek şiddeti azaltma sistemi), yoldan çıkan araçların tekrar yola dönüşlerinin sağlanmasının ve acil kaçış rampalarının affeden yol sisteminin başlıca uygulama alanları olduğunu belirtti.

Yatay ve düşey işaretlemeye önem vererek 299 milyon metrekare yatay işaretleme, 2 milyon metrekareye düşey işaretleme ve 23 bin 622 kilometre oto korkuluk yapımı gerçekleştirdiklerini aktaran Arslan, trafiğin diğer temel unsuru olan taşıt güvenliğini sağlamak üzere araç muayene istasyonlarının modernleştirilmesi projesini hayata geçirdiklerini anımsattı.

Arslan, Avrupa'nın en modern ve en ileri teknolojisine sahip araç muayene istasyonlarını kurduklarına işaret ederek, "Bugün, ülke genelinde Bakanlığımız denetimi altında 205'i sabit, 76'sı seyyar ile 5'i motosiklet ve 19'u traktör muayene olmak üzere toplam 305 istasyonla yıllık yaklaşık 9 milyon araca muayene hizmeti veriliyor" diye konuştu.

Otomatik geçiş sistemlerinde (OGS) maliyetleri düşüren pasif etiketli geçiş sistemi olan Hızlı Geçiş Sistemi'ni (HGS) devreye aldıklarını hatırlatan Arslan, bu doğrultuda da köprü ve otoyollarda Serbest Geçiş Ücret Toplama Sistemi kurulumuna önem verdiklerini bildirdi.

Arslan, yaklaşık 11 milyonu HGS olmak üzere otomatik geçiş sistemlerinde 13 milyona yakın abone bulunduğuna dikkati çekerek, karayollarını Avrupa'nın en iyi akıllı ulaşım sistemlerinden biri haline getirmek için 15 bin kilometrelik fiber optik kabloyla çok akıllı hale getireceklerini söyledi. Bu çerçevede Kayseri'den Antalya'ya, Samsun'dan Aydın'a, Edirne'den Kahramanmaraş'a kadar toplam 4 bin 387 kilometrelik kısmın planlamasını yaptıklarını vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"3 kesimli projemizin pilot uygulamasını Antalya'da 515 kilometrelik kısımda başlatmıştık. Pilot proje kapsamında fiber altyapıyı yıl sonunda tamamlayacağız. Bu kesimi kapsayan koridor üzerinde yer alacak akıllı ulaşım sistemlerinin kurulmasına yönelik danışmanlık hizmeti ihalesinde süreç devam ediyor. 3 bin 672 kilometrelik kesiminin tamamının ihalesini önümüzdeki günlerde yapmayı planlıyoruz."

"Şehirleri de akıllı hale getirmek önemli"

Arslan, fiber altyapının tamamlanmasından sonra 515 kilometrelik birinci kesim için üstyapıda kameralar, değişken mesaj vericiler, meteorolojik istasyonlar, karayolları trafik radyosu gibi akıllı ulaşım bileşenlerinin ihalesini de gelecek yıl yapacaklarını, bu projeyle yolları akıllandıracaklarını ve tüm sistemleri birbirine entegre hale getireceklerini söyledi.

Kurulacak altyapının, gelecekte kullanılması planlanan otonom yani sürücüsüz araçlar için de kullanılabilecek kapasitede olacağını dile getiren Arslan, insanın rolünü azaltan ve yol boyunca araçlara yön, kaza önleme gibi konularda destek sunan akıllı yollara sahip olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Arslan, şehirleri de akıllı hale getirmenin önemli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşa hızlı, kaliteli akıllı kent hizmetlerinin verilebilmesi için ulaşım, sağlık, güvenlik, enerji ve çevre dostu uygulamaların birbiriyle etkileşimli olmasını amaçladıklarını bildirdi.

Yolları ve şehirleri daha akıllı hale getirirken, sistemlerin ve teknolojinin hızla geliştiğini göz ardı etmeden bu sistemleri kurduklarının altını çizen Arslan, insanın, araç ve gereçlerin, yolların, şehirlerin akıllısının, insana ve insanlığa hizmet edeninin makbul olduğunu söyledi.

Kaynak: AA