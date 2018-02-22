Türkiye, tatlıda çikolata ve vanilyayı, tuzluda peynir ve baharatı tercih ediyor

İlk kez 2017‘de Belçika’nın başkenti Bruksel'de European Flavour Association (EFFA) organizasyonuyla gerçekleşen Flavourday; Londra, Kopenhag ve Paris'ten sonra Gıda Aromaları ve Uçan Yağlar Sanayicileri Derneği (AREP) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlendi.

Organizasyonun ev sahipliğini Gıda Aromaları ve Uçan Yağlar Sanayicileri Derneği (AREP) yaptı.

'Flavourday' organizasyonları, gıda sanayinde kullanılan, kısaca aroma diye adlandırılan tat ve koku verici maddelerin tüketicilere tanıtılması, aromayla ilgili tüketicilerin zihnini meşgul eden konulara açıklık getirilmesi amacıyla yapılıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili daire başkanlığı temsilcileri, EFFA yetkilileri, iş dünyasının sektör temsilcileri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte aromanın gıda sektörüne olan etkisi ve aromaya dair dünyadaki ve Türkiye'deki güncel trendler katılımcıların bilgisine sunuldu.

Etkinlik sabah oturumlarında EFFA Teknik Regülasyon Direktörü Dr. Jan Demyttenaere AB Aroma Vericiler Mevzuatı ile ilgili güncel bilgileri katılımcılarla paylaşırken, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakultesi, Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Husnu Can Başer, 'Türkiye'nin Önemli Aromatik Bitkileri ve Uçucu Yağları' başlıklı sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. İTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Aslı Can Karaça ise konuyu 'Aroma Vericiler ve Üretim Yöntemleri' ekseninde irdeledi.

Araştırma sonuçlarına göre aromalar, gıda tüketim tercihlerinde kritik rol üstleniyor

Mintel Küresel Gıda Analisti Emma Schofield, öğleden sonraki oturumda gerçekleştirdiği 'Tüketicilerin Gıda Seçimindeki Unsurlar' başlıklı sunumuyla Türkiye ve dünyadaki aromalarla ilgili güncel trendleri ve konuyla alakalı tüketici araştırmalarının sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

Avrupalıların yüzde 60'ı yiyecek ve içecek seçerken öncelikle aroma ve tat diyor

Mintel Küresel Gıda'nın araştırma sonuçlarına göre, Avrupalı tüketicilerin yüzde 60'ı gıda satın alma tercihlerinde tat ve aromayı birinci sıraya koyuyor. ABD’de ise bu oran yüzde 33 seviyesinde kalıyor. Kalite, gramaj ve paketleme ise tüketicilerin tercih sırasında dikkat ettikleri diğer önemli kriterler arasında yer alıyor.

Türkiye, tatlıda çikolata ve vanilya, tuzluda ise peynir ve baharat tatlarından vazgeçemiyor

Araştırmaya göre, tatlı atıştırmalıklar kategorisinde Türk tüketiciler tercihini yüzde 52 ile çikolata ve yüzde 29 ile vanilyadan yana kullandı. Tuzlu atıştırmalıklarda aroma tercihleri ise peynir yüzde 12, baharat yüzde 11, soğan yüzde 9 şeklinde sıralanıyor.

Yerel tatlar, aromada yaratıcılığın önünü açıyor

Araştırmanın bir diğer sonuçlarına göre, yerel tatlar otantik bulunduğu için aromalara da ilham kaynağı oluyor ve Avrupalı tüketiciler (yüzde 48) tarafından tercih ediliyor. Örneğin: Türk kahveli puding, Türk kahvesi aromalı kurabiye, çikolata aromalı mokka kahve, limon ve bergamot aromalı buzlu çay, tahinli-cevizli dondurma.

'Gıda Tercihinde Aromaların Yeri' tüm yönleriyle tartışıldı

Etkinlik kapsamında Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vural Gökmen moderatörlüğünde 'Gıda Tercihinde Aromaların Yeri' temalı interaktif bir panel düzenlendi. Panelde aroma sektörünün dünden bugüne Türkiye'deki gelişimi ve gıda sektörüne olan katkısıyla ilgili değerlendirmede bulunan AREP Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yasa, ''Aroma vericiler, gıdaya lezzet ve çeşitlilik kazandıran önemli bileşenlerdir. İlk çağlardan beri baharatlar ve esansiyel yağlar gıdalara aroma vermek amacıyla ilave edilmektedir. Gunumuzde yeni ve çeşitli lezzetlere olan talebin artmasıyla, aroma vericiler hayatımızın vazgeçilmezi haline gelmiştir'' dedi.

Panelin bir diğer konuk konuşmacısı Prof. Dr. Aziz Ekşi de, aromaların gıda sektörüne etkileri konusundaki görüşlerini katılımcılarla paylaştı. Prof. Dr. Ekşi, ''Aromalar; gıda sektöründe pek çok alanda ürünlerin tüketiciler tarafından tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla kullanılmaktadır'' dedi.

''Çocuklukta yediğimiz yiyeceklerin tadını hayat boyu arıyoruz''

Panelin bir diğer konuşmacısı Koku Uzmanı Vedat Ozan ise tüketicilerin gıda tercihlerinde tat algısının hafıza ile olan ilişkisi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ozan, ''Genel beslenme alışkanlıkları, aile, arkadaş çevresi, reklamlar ve besinlerin bulunabilirliği gibi faktörlerden etkileniyor. Hafıza ise beslenme tercihlerinde kritik bir önem taşıyor. Çocukluk döneminde tükettiğimiz gıdaların tatları hafızamıza kazınıyor ve yaş ilerledikçe deneyimlediğimiz yiyecekleri beğenip beğenmeme konusunda belirleyici bir rol üstleniyor. Bir bakıma çocukken yediğimiz yiyeceklerden aldığımız tadı ve zevki ömrümüz boyunca arıyoruz da denebilir'' şeklinde konuştu.

'Aroma Tadım Etkinliği'ne yoğun ilgi

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ilgi çekici aktivitelerden bir tanesi de 'Aroma Tadım Etkinliği'ydi. 'İstanbul Flavourday'i takip eden konuklar etkinlik alanına kurulan standlarda farklı aromaları deneyimleme fırsatını yakaladı. Baharat ve mango aromalı atıştırmalık kekler, kırmızı renkli muz aromalı içecekler, zahter aromalı sürme peynir, vanilya aromalı buzlu köpüklü kahve ve kestane aromalı pamuk şeker konukların en çok ilgi gösterdiği aromalı ikramlar arasında yer aldı.

Kaynak: İHA