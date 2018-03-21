Türkiye, kurak coğrafyalara "Can Suyu" oluyor

Türkiye, açlık ve kuraklığın yaşandığı Afrika, Asya ve Orta Doğu ülkelerine yardım eli uzatmaya devam ediyor.

Türk kuruluşları, insani yardımların yanı sıra temel yaşam kaynağı olan suya hasret coğrafyalara da "can suyu" oluyor.

Bu kuruluşlar, 2 milyardan fazla insanın temiz sudan mahrum yaşadığı belirtilen dünyada kampanya, bağış ve taleplerle su kuyuları açıyor.

Kuraklıkla mücadele eden bölgelerde devasa su projelerini bir bir hayata geçiren merkezi Türkiye'de bulunan kuruluşlar, insanlığın suya erişimini kolaylaştırarak kıtalara hayat veriyor.

"10 dernek 8 bin 842 su kuyusu açtı"

Türkiye'deki kurum ve sivil toplum kuruluşları tarafından son yıllarda Asya, Afrika ve Orta Doğu'da açılan su kuyuları ve hayata geçirilen su projeleri verileri derlendi.

Bu verilere göre, 5 yılda İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı 30 ülkede 3 bin 450, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 13 ülkede bin 273, Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği 7 ülkede bin 129, Hayrat Yardım Derneği 17 ülkede 872, Afrika Kalkındırma ve İşbirliği Derneği 12 ülkede 590, Sadakataşı Derneği 8 ülkede 399, Yeryüzü Doktorları Derneği 6 ülkede 174, İstanbul Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği Etiyopya'da 63, 3 yılda Deniz Feneri Derneği 9 ülkede 832, Tüm Afrika'nın Dostları Derneği 5 ülkede 60 su kuyusu açtı.

Toplamda 8 bin 842 su kuyusu açan söz konusu 10 dernek, yardım elini uzattıkları ülkelerde çeşitli su projelerini de hayata geçirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) da 5 yılda birçok ülkede 500'ün üzerinde su kuyusunu faaliyete geçirirken, Azerbaycan, Ekvador, Sudan, Kamboçya, Nijer ve Tunus'ta sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek, milyonlarca insanın ve verimli toprakların suya kavuşacağı onlarca projeyi hayata geçirdi.

Türk Kızılayı ise Gazze Şeridi İçme Suyu Rehabilitasyonu Projesi kapsamında, Gazze'de 400 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak 6 altyapı projesini tamamladı.

Türkiye Diyanet Vakfı 2015 yılından bu yana 14 ülkede "Bir Damla Hayat" sloganıyla 117 su kuyusu açtı, 19 su kuyusunun da tamamlanması için çalışmalara devam ediyor.

Su kuyuları ve projeleri, ağırlıklı olarak Afganistan, Bangladeş, Burkina Faso, Benin, Burundi, Cibuti, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fildişi, Gana, Gine, Hindistan, Irak, Kamerun, Kamboçya, Kenya, Liberya, Lübnan, Mali, Myanmar, Nijer, Nijerya, Pakistan, Ruanda, Senegal, Sri Lanka, Sierra Leone, Suriye, Somali, Tanzanya, Tayland (Patani), Togo, Uganda, Yemen, Zimbabve'de hizmete açıldı.

"2 milyar 100 milyon kişi temiz suya ulaşamıyor"

Birleşmiş Milletler'in (BM) geçen yıl yayımladığı, Dünya Sağlık Örgütü ile BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde hazırlanan raporda, dünya genelinde 2 milyar 100 milyon kişinin temiz suya ulaşamadığı, her 10 kişiden üçünün evlerinde temiz su bulamadığı belirtildi.

Kirli suların kullanımı ve sanitasyon yetersizliği sebebiyle ortaya çıkan ishal hastalığı sonucunda her yıl 502 bin insanın yaşamını yitirdiği aktarılan raporda, 4 milyar 500 milyon kişinin sıhhi temizlik ve hijyen hizmetlerinden yoksun olduğu bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA