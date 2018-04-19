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Türk ve Suriyeli çocuklar dedelerinin savaştığı topraklarda

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'na gelen Türk ve Suriyeli öğrenciler, dedelerinin şehit düştüğü topraklarda duygusal anlar yaşadı.

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Türk ve Suriyeli çocuklar dedelerinin savaştığı topraklarda

Ankara'nın Altındağ ilçesi Kaymakamlığı'nın "Tarihe Yolculuk" projesiyle 500 Türk ve 500 Suriyeli öğrenci, Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı tarihi Gelibolu Yarımadası'nda dedelerinin şehit düştüğü toprakları ziyaret etti.

İlk, orta ve lise öğrencilerinin oluşturduğu grup, Çanakkale Savaşları'na sahne olan Gelibolu Yarımadası'nda, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conkbayırı, Şehitler Abidesi, Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı anıtları ile Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ni gezdi.

Türk ve Suriyeli çocukların kaynaşmasını amaçlayan proje kapsamında şehit dedelerinin mezarlarında dua eden öğrenciler, duygusal anlar yaşadı.

"Suriyeli ve Türk çocukları bir araya getirdiğimiz için mutluyuz"

Altındağ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serdar Tan,  Altındağ'da 40 bine yakın Suriyelinin yaşadığından bahsederek şöyle konuştu:

"Gezimiz çok duygusal geçti. Suriyeli öğrencilerimiz buradaki mezar taşlarında kendi ülkelerinin şehirlerinin yazılı olduğunu görünce duygusal anlar yaşıyor. Burada manevi duyguları had safhaya ulaşıyor. Onların çok mutlu olduklarını gözlemliyoruz. Bizim için de büyük gurur kaynağı oldu bu organizasyon. Çanakkale'de, manevi duygularımızın had safhada olduğu yerde Suriyeli çocuklarla Türk çocukları bir araya getirdiğimiz için mutluyuz çünkü ortak bir geçmişe sahibiz."

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, gelibolu, çanakkale
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