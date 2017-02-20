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Türk Kızılayı Suriyelilere sahip çıktı

Irak'a girişlerine izin verilmeyen Suriye uyruklu 23 kişiye Türk Kızılayı destek verdi.

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Türk Kızılayı Suriyelilere sahip çıktı
Irak'a girişlerini izin verilmeyen Suriye uyruklu 23 kişiye Türk Kızılayı destek verdi.
 
Suriye'nin Dera ilinden gelen ve Irak'ın kuzeyindeki yakınlarının yanına gitmek isteyen aralarında çocukların da yer aldığı 23 kişi, Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a giriş yapmak istedi. Ancak Irak gümrüğündeki görevliler, Suriyelilerin ülkelerine girişine izin vermedi.
 
Bunun üzerine sıkıntı yaşayan sığınmacılara Türk Kızılayı sahip çıktı. Türk Kızılayı Silopi Şubesi Başkanı Kemal Türkan kendisine ait Barbaros Mahallesi'ndeki iki katlı eve söz konusu Suriyelileri yerleştirdi. Ardından gıda ve giyim yardımında bulundu.
 
Türkan, Irak'a alınmayan iç savaş mağduru aileye destek olduklarını belirterek, "Türkiye 3 milyon Suriyeliye sahip çıkıyor. Biz de Kızılay olarak üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz." dedi.
 
Suriyeli Edibe Yasin de kendilerine verilen destek dolayısıyla yetkililere teşekkür etti. AA
 
Etiketler: Suriyeli mülteciler, Kızılay, yardım
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