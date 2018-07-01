Türk Kızılayı Maya ve babasına umut oldu

Beşşar Esed rejiminin saldırılarından kaçarak İdlib'de bulunan Ser Ceble kampında ailesiyle yaşayan 8 yaşındaki Suriyeli Maya, hayata tutunmaya çalışıyor.

Doğumda yaşadığı sorun sebebiyle ayakları diz altından kesilen ve babası Muhammed el Meri'nin konserve kutusundan yaptığı aparatla yürümeye çalışan Maya'nın hayatı değişti.

Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, Maya ile babasının Türkiye'ye getirilmesini sağladı. Durumu sosyal medyadan öğrenen protez uzmanı Mehmet Zeki Çulcu da, Maya ile doğuştan engelli babasının protezlerini yapacağını belirterek, tedavi sürecini başlattı.

Türk Kızılayı'nın girişimleriyle geçici oturum izin işlemleri yapılan Muhammed el Meri ile kızı Maya, yerleştirildikleri otelde protezlerinin takılacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

Muhammed el Meri, tedavi için Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Maya'nın doğumda oluşan komplikasyon sonucu ayaklarının diz hizasından kesildiğini ve aylarca hareketsiz yattığını dile getiren baba Meri, bu durumun kendisi ve ailesinde büyük üzüntüye yol açtığını belirtti.

Meri, kızının en azından çadırda hareket edebilmesi için önce içerisine bez ve pamuk koyduğu plastik kap kullandığını, sonra da bunu konserve kutusu ve PVC boruyla geliştirdiğini anlattı.

Kızının, bu aparat sayesinde hareket etmeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Meri, "Maya, önce çadırın içerisinde sonra da dışarıda hareket etmeye başladı. Dışarıda zorlansa da bu aparat yardımıyla eğitim aldığı çadıra kadar gidebiliyor. Maya, çok sosyal bir çocuk. Okuldaki arkadaşlarıyla ilişkisi çok iyi. Onlarla konuşmayı birlikte bir şeyler yapmayı çok seviyor" diye konuştu.

Kızılay'ın kendilerine ulaştığını aktaran Meri, "Kızılay ekipleri bizi Türkiye'ye getirdi. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık'a ve Suriyeliler için yaptığı tüm yardımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, protezlerimizi yapacak olan Mehmet Zeki Çulcu'ya ve Türk halkına teşekkür ederim. İnşallah tedavi ile birlikte protezlerimiz takılacak ve Maya da ben de yürüyebileceğiz. Bunun için çok mutlu ve heyecanlıyız" dedi.

Kaynak: AA