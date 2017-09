Türk ipeğini dünyaya tanıttı

Türk ipeği ve kendi tasarımlarıyla oluşturduğu markasıyla kısa bir sürede 10 ülkedeki 31 mağazada ürünlerini dünya piyasasıyla tanıştıran girişimci ve modacı Tuğba Kuzdere, her sezon özel hazırladığı plaj giyim, çanta ve fuların da aralarında bulunduğu koleksiyonuyla beğeni topluyor.

Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nü bitirdikten sonra moda başkenti Milano'ya giden Kuzdere, Instituto Europeo di Design Üniversitesi'nde Moda Pazarlama ve Yönetimi alanında master yaptı. Milano'da Ugo Caccitori ve Costume National gibi markaların farklı departmanlarında çalışan Kuzdere, İstanbul'a dönerek 2014'te kendi markasını yarattı.

Farklı markalara dünya genelinde dikkati çeken çalışmalar hazırlayan Kuzdere, kendi markası TukuTukum ile New York, Hong Kong, Miami, Berlin, Lübnan ve Frankfurt gibi birçok şehirde Türk ipeğinden her sezona özel hazırladığı elbise, çanta ve fular koleksiyonuyla sektörde öne çıktı.

Kuzdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan bu yana moda ve tasarıma hep meraklı olduğunu anlattı.

Bir fuar için gittiği yurt dışında eski İtalyan patronuyla karşılaştığını dile getiren Kuzdere, "Tuğba birçok markayı iyi bir noktaya getirmişsin. Fark edilebilir bir zevke sahipsin. Sen neden kendi markanı oluşturmuyorsun? Kaliteli üretim yapan Türkiye gibi bir ülkedesin." sözleri üzerine cesaretlenerek kendi markasını yaratmaya karar verdiğini aktardı.

Daha sonra Türkiye'de üretimi araştırmak için yolculuklara başladığını anlatan Tuğba Kuzdere, Bursa ziyareti esnasında Türk ipeğinden koleksiyonlar oluşturmaya karar verdiğini söyledi.

Valizine koyduğu ürünlerle New York'a tanıtıma gitti

Tek bir kozada metrelerce ipek sunan ipek böceklerinden elde edilen kumaşlara desenlerinin doğrudan yansıtılabilmesinin kendisinde ayrı bir motivasyon sağladığını kaydeden Kuzdere, 2014 Ağustos ayında 15 model fuları bir valize koyarak New York'a gittiğini kaydetti.

Ürünlerini bir aylık sürede New York'taki iş dünyasıyla tanıştırdığını belirten Kuzdere, "New York'ta çok olumlu tepkiler aldım. Ürünlerin kalitesi beğenildi. Desenler çok etkileyici bulundu. İlk siparişimi alır almaz İstanbul'a döndüm." dedi.

"Kadınların duygularını yansıtıyoruz"

Kuzdere, Türkiye'ye döndükten sonra ürünlerinin buradaki farklı mağazalarda da satışa sunulduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda Fransa, Avustralya, İran, Dubai, Portekiz, Lübnan ve Amerika'nın da aralarında bulunduğu 10 ülke 31 mağazada satışımız var. Ayrıca farklı sitelerden de online müşterilere ulaşıyoruz. Her dokuduğumuz ipek, ilgi çekmeye devam ediyor. Fular, bandana, plaj ürünleri, çanta, şal ve bere gibi 15 farklı ürünle her sezon geleneksel üretim teknikleri ile modern tasarımları buluşturuyoruz. Modern çizgi ve tasarımlarla Türkiye'nin üretim kalitesini birleştirdik. Türk ipeği, kalitesiyle bilenen ve dünya tarafından da tercih edilen doğal bir ürün. İpek böceklerinden aldıklarımız, Bursalı ev hanımlarının emekleriyle ürünlere dönüşüyor. Ürünlerin kenarları Türk işçiliğiyle tek tek el emeğiyle kıvrılıyor. Türk kadınlarına istihdam da sağlıyoruz. Her desenin bir hikayesi var. Kadınların duygularını yansıtmaya çalışıyoruz. Bunu desenlerle, renklerle yapıyoruz."

Yatırım alarak marka gücünü artırdı

Yarattığı markanın Türkiye'de iş dünyasının da dikkatini çektiğini anlatan Kuzdere, Arya Kadın Platformu'ndan iş insanı Münteha Adalı, Sepin İnceer, Özge Kutlualp ve Ahu Serter'den yatırım alarak markalaşma ve kurumsallaşma adımlarını hızlandırdıklarını vurguladı.

Tuğba Kuzdere, ortaklarının maddi ve manevi desteğiyle global piyasada daha da güçlü bir marka haline geldiklerini kaydederek, markalarının her bir aşamasını global olarak kurguladıklarını, Türk ipeğinin giyilebilir bir sanata/markaya dönüşmesi adına çalışmalarını sürdürdükleri sözlerine ekledi.