  • 21 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 33º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.519
    EURO 4.133
  • BIST 107513.82
    ALTIN 145.672
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk fotoğrafçı Kulaksız'dan bir ilk!

Türk fotoğrafçı Kulaksız'dan bir ilk!

Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden "Dali International Photography Exhibition"a ilk kez bir Türk sanatçı davet edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk fotoğrafçı Kulaksızdan bir ilk!

Dünyanın en büyük fotoğraf bienallerinden "Dali International Photography Exhibition"a ilk kez bir Türk sanatçı davet edildi.

Fotoğraf sanatçısı ve küratör Coşar Kulaksız, bu yıl 7'ncisi düzenlenen bienal için bir sergi hazırlayacak.

Farklı ülkelerden katılan 57 küratörün oluşturduğu 500 serginin yer alacağı bianel, 19-24 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Bienalde, Coşar Kulaksız'ın küratörlüğünde fotoğraf sanatçıları A. Halim Kulaksız, Ahmet Elhan ve Murat Germen'in birbirini felsefi açıdan tamamlayan 3 farklı eseri Türkiye'yi temsil edecek.

Etiketler: Dali International Photography Exhibition, Coşar Kulaksız, bienal, Türk fotoğrafçıları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER