Turizm merkezlerinde yılbaşı hazırlıkları sürüyor

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Marmaris, Bodrum ve Fethiye'nin, her yıl olduğu gibi bu yılbaşında da çok sayıda yerli turisti ağırlaması bekleniyor.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birçok otel ve turistik tesisin kapanarak tadilat çalışmalarına başladığı bugünlerde, kış döneminde de açık olan otellerde ve eğlence mekanlarında yılbaşı için hazırlık yapılıyor.

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, Bodrum'da mevcut açık otellere rezervasyonlar yapıldığını belirterek, "Bu yıl geçen yıla göre açık olan otel sayısı daha az olduğu için Bodrum'da yılbaşını geçirmek isteyenlerin mutlaka erkenden rezervasyon yaptırmalarında fayda var." dedi. Kavala, rezervasyonlarını son ana bırakan tatilcilerin ilçede konaklama şansı bulamayacağını ifade etti.

Bodrum'daki otellerde çeşitli programların olacağını anlatan Kavala, "Bazı otel ve büyük restoranlarda programlar var. Bodrum Belediyesinin de yapacağı kutlamalar var. Yılbaşı gecesi bir hareket olacağı kesin." diye konuştu.

Muğla Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik de her yıl 3 milyondan fazla turisti ağırlayan Muğla'nın, dünyanın pek çok yerinden gelen misafirlere güzel bir tatil yapma olanağı sağladığını söyledi.

Çelik, özellikle Bodrum ve Marmaris'te kış aylarında da açık olan 5 yıldızlı otellerin yeni yıl için hazırlık yaptığını belirterek, "Otellere yeni yıl için rezervasyonlar yapılmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı akşamı için program yapan otellere yerli turistler rağbet gösteriyor. Ayrıca bu bölgelerde yerleşik olarak kalan yabancılar da programlar için rezervasyon yaptırıyor." dedi.

"Marmaris yeni yılı meydanda karşılayacak"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı da bu yıl hazırlıkların otellerden daha çok eğlence mekanlarına kaydığını söyledi.

İlçede kış sezonu açık olan otellerin de hazırlık yaptığını belirten Kırlı, "Otellerimiz açık ama programları bu yıl düşük seviyede. Eğlence mekanları ve restoranlar da önemli hazırlıklar yapıyor. İlçe meydanı yeni yıl için özel olarak hazırlandı. Yeni yıl kutlamasının meydanda kitlesel olarak yapılacak olması güzel." dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da birçok Avrupa kentinde, yılbaşı öncesi "Christmas market" adı altında bir aylık panayır havasında uygulamalar yapıldığını söyledi.

Bunun dünyada geleneksel hale geldiğine işaret eden Acar, "Biz de bu uygulamayı geçen yıl başlattık. Bu sene biraz daha genişlettik. Yılbaşı öncesinde ve sonrasında çocuk oyun gruplarının, alışveriş noktalarının olduğu, çocukların eğlenebileceği bir meydan yaptık. Bu yılbaşını Marmaris'e gelenler meydanda kutlayacak diyebiliriz. Hatta kutlamalara başladılar bile. Tüm dünya insanlarının yeni yılını gönülden kutluyorum. Terörün olmadığı, ekonominin iyi olduğu bir yıl diliyorum." diye konuştu.

"Bodrum rengarenk bir hal aldı"

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, bu yıl belediyenin kutlamalar için önemli çalışmalar yaptığını, bu kapsamda, 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nın Avrupa'daki meydanlara benzediğini söyledi.

Marmaris'teki turistik tesislerin kitlesel turist hareketlerine hazır olduğunu ifade eden Bülbüloğlu, "Bütün yıldız segmentlerindeki otellerimiz açık. Yerli ve yabancı tüm insanları bekliyoruz. Çok güzel bir yılbaşı gecesi için hazırlanmış restoranlarımız var, otellerimiz hazır, herkesi bekliyoruz." dedi.

Bodrum'daki yılbaşı programları için hazırlık yapan restoran işletmecisi Koray Şirin ise Bodrum'da yılbaşı için işletmeci ve otelcilerin hummalı bir şekilde çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Bodrum çarşı merkezinde işletmesi bulunan Evrim Özkeskin de yaşanan terör olaylarına tepki göstererek, şunları söyledi:

"Biz bu yıl da yerli ve yabancı misafirlerimiz için gerekli hazırlıklarımızı yaptık. İşletmelerimizin süslemeleri ve gerekli organizasyon hazırlıklarımızı tamamladık. Bodrum rengarenk bir hal aldı. Bu yıl da Bodrum'a gelecek misafirlerimizi bekliyoruz. Yılbaşı gecesi önemli etkinlikler var ve bu yönde önemli oranda yerli turist geleceğini tahmin ediyoruz."

Fethiye ve Ula da yeni yıl kutlamalarına hazır

Fethiye ilçesinde de kışın açık olan otellerde rezervasyonların devam ettiği, otellerin yılbaşı için çeşitli konser ve eğlence programları hazırladıkları öğrenildi. Bu arada Muğla'nın Menteşe, Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde belediyeler tarafından kentin ana caddeleri ışıklandırılarak yeni yıl süslemeleri yapıldı.

Ula ilçesine bağlı, doğal güzellikleriyle ünlü "Sakin Kent" Akyaka Mahallesi'nde ise butik otellerde yeni yıl için hazırlıklar devam ediyor. Akyaka'da yaşayan yabancılar, yeni yılın ilk sabahında denize girecek. Bazı tatilcilerin de Akyaka'da gün batımı izleme etkinliğine katılması bekleniyor.

Akyaka'da tur yapan tekne sahipleri, Gökova Körfezi'nin kış mevsiminde Türkiye'de güneşin batışı ve doğuşunun en iyi izlendiği yerlerden birisi olduğunu belirterek, bölgeye gelen turistlere güneşin batışını izlemelerini tavsiye ediyor. AA