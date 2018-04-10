Turistlerden cirit müsabakalarına yoğun ilgi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ.'nin Ankara-Kars seferini yapan Doğu Ekspresi treniyle gelen yolcular, özellikle kar üstüne oynanan cirite ilgi gösteriyor.

Kars'ın Selim ve Sarıkamış köylerinde kış aylarında gelen turistler için kar üstünde müsabaka düzenleyen sporcular, yaz aylarında da yapılan turnuvalar için ilkbahardan hazırlanmaya başlıyor.

Karla kaplı dağların arasındaki tarlalarda atlarını dört nala sahaya süren ciritçiler, kıyasıya mücadele ediyor. Hazırlık maçlarının yapıldığı Kekeç köyünde atlar müsabakalara hazırlanıyor.

"Ciritçiler mükemmel, atlar mükemmel"

Ankara'dan Kars'a gelen izleyicilerden Türkan Kürü, atlı sporun oynandığını öğrendikten sonra cirit oyununu seyretmeye geldiğini belirterek "Buraya geldiğimde kültürümüz olan atlı ciriti görünce izlemeye geldik. Baba da cirit sevdalısıydı, babamdan dolayı kültürümüz olan bu sporu çok seviyorum" dedi.

Kürü, ata sporu ciritin köylerde halen yaşatılıyor olması kendisini mutlu ettiğini vurgulayarak, "Ciritçiler mükemmel, atlar mükemmel. Bir Karslı olarak bunlarla gurur duyuyorum. Ankara'ya gittiğimde buranın güzelliklerini paylaşacağım. Benim için çok güzel bir ayrıcalık oldu burada" diye konuştu.

"Karlar eridikten sonra da oynanması bizim için büyük bir heyecan oluyor"

Seyircilerden Murat Kılıçbey ise ciritin yıl boyunca oynanmasının kendileri için de eğlence kaynağı olduğunu kaydederek, "Kars'ta özellikle kar üzerinde oynanan atlı cirit sporunun karlar eridikten sonra da oynanması bizim için büyük bir heyecan oluyor. Burada artık bu iş profesyonelleşti, daha zevk alır bir duruma geldi. Hafta sonu Kars'ta böyle organizasyonların yapılması seyri güzel. Bu sporun kış dışında diğer mevsimlerde de yapılması seyirciler için de büyük bir eğlence kaynağıdır. Hafta sonumuzu böyle değerlendiriyoruz" dedi.

Oyunculardan Turan Tepe de cirit oyununu her zaman oynamaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Şu anda kıran kırana geçen bir cirit müsabakası var. Bahar, yaz havası var. Atın ayağı toprağa değdi mi daha başka oluyor. Kar kalktı ancak cirite devam. Ata sporumuzdur, kolay kolay bitmeyen bir spor" diye konuştu.

Kaynak: AA