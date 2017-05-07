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Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgarda türbülansa giren paraşütçü, balıkçı barınağında bakımı yapılan tekneye indi.

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Türbülansa giren paraşütçü balıkçı teknesine indi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde şiddetli rüzgarda türbülansa giren paraşütçü, balıkçı barınağında bakımı yapılan tekneye indi.


Amanos Dağları'ndan yamaç paraşütüyle havalanan Ersan Topal (23), şiddetli rüzgar nedeniyle türbülansa girdi.

Topal, Atatürk Anıt Alanı'na inmeye çalışırken İskenderun Balıkçılar Barınağı'nda bakımı yapılan tekneye indi.

Teknede asılı kalan Topal, çevredeki balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygun hava akımını kullanarak 900 metre yükseklikten paraşütüyle atladığını söyledi.

Bin 340 metre yüksekliğe kadar çıktığını, şiddetli rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle türbülansa kapıldığını anlatan Topal, uygun bulduğu yere inmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Topal, iniş sırasında yaralanmadığını sözlerine ekledi.

Etiketler: paraşüt, balıkçı teknesi
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