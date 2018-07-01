Türbeye yuva yapan bülbüle köylüler sahip çıktı

Çankırı Orta'ya bağlı Kayılar Köyü'nde bulunan Hacıkızı Türbesi'nde sanduka üzerine yuva yapan bülbüle köylüler sahip çıktı.

Hacıkızı Türbesi'ne açık bırakılan pencereden giren bülbül, içerideki sanduka üzerine yuva yaparak yumurtladı.

Bir süre sonra yumurtadan çıkan yavrular, köylülerin ilgi odağı oldu. Köylüler, yavruların zarar görmemesi için türbeyi ziyarete kapattı.

Yavrular büyüyene kadar türbe ziyarete açılmayacak

Köy sakinlerinden Muzaffer Yıldız, türbedeki mezarlar hakkında çeşitli rivayetler olduğunu söyledi.

Bölge halkının ve köylülerin önemli günlerde ve özellikle yağmur duasına çıkıldığı günlerde toplu halde türbeyi ziyaret ettiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Dedelerimizden ve babalarımızdan duyduğumuz kadarıyla, yüzyıllar önce köyümüze Hacı isminde biri kızıyla yerleşmiş. Dini bilgileri çok fazla olduğu bilinen bu zatlar, ölünce köylüler tarafından türbenin olduğu yere defnedilmiş. Zaman içinde de buraya türbe yapılmış."

Yıldız, köy sakinlerinin, türbeyi sırayla temizlediklerini söyleyerek, "Temizlik yapmaya geldiğimizde kuşun Hacı’nın kızının kabrinin başına yuva yaptığını gördük. Yuvaya zarar vermemek için temizlik yapmadan türbeyi kapattık. O günden bugüne kadar da hiç açmadık. Yavrular büyüyüp yuvadan ayrılana kadar temizlik yapılmayacak ve türbe ziyarete açılmayacak. Bülbülün buraya yuva yapması ve yavrularını burada büyütmesi bizi çok mutlu etti" dedi.

Kaynak: AA