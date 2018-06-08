Tunceli Munzur Çayı'nda gondol sefası başladı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Tunceli'de 11 ay önce göreve başladığında şehir merkezinden geçen Munzur Çayı'nın etrafının kötü durumda olduğunu söyledi.

Sonel, bu alanın şehre kazandırılması için 200 bin metrekarelik bir alanı kapsayan çevre düzenlemesi, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık yüzme havuzları, iskeleler, kafeler, dinlenme alanları, minyatür köprüleri içinde barındıran bir çalışma başlattıklarını anlattı:

"Vatandaşlarımızın ailece hoşça vakit geçireceği mekanları kısa sürede yerel imkanları kullanarak, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısını alarak, hükümetimizin büyük desteğiyle hakikaten çok güzel hale getirdik."

Munzur Çayı kıyısını cazibe merkezine dönüştürmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünden bahseden Sonel, şöyle konuştu:

"Artık Venedik'e gitmeye gerek yok diyoruz. Gelsinler Tunceli'de bu güzel yerlerde gondola binsinler, gondol sefası yapsınlar. Vatandaşlarımız, esnaflarımız, yöre insanımız çok memnun. Devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza göstermeye çalışıyoruz. Yıllardır konuşulan fakat bir türlü hayata geçmeyen Munzur Çayı kenarındaki, Pülümür Çayı kenarındaki, kent meydanı, yeraltı çarşısı, Türkiye'nin en kaliteli sularından olan ve PH değeri 8,45 olan Munzur suyunun 80 kilometreden, Ovacık gözelerinden kent merkezine getirilmesi, hayvan barınağı, Sanat Sokağı, Çay Keyfi Sokağı, istihdama kadar hepsi kısa sürede faaliyete geçti."

Tunceli eski Tunceli değil

Tunceli'de terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü vurgulayan Sonel, şehirde planlanan tüm çalışmaların şehrin huzur ve güvenliğinin sağlanması ve geleceğe hazırlanması için yapıldığını söyledi:

"Kahraman güvenlik güçlerimiz teröristle mücadeleyi mükemmel yapıyor. Biz de devlet olarak, devletimizin tüm birimleri olarak, devletimizin şefkatini ve sıcaklığını yöre insanımıza gösteriyoruz. Yani çocuğundan dedesine, nenesine kadar sırtımızda taşımaya çalışıyoruz. Biz şunu söylüyoruz: Artık dışarıdan gelen misafirlerimiz Tunceli'ye geldiği zaman, 'Biz Tunceli'yi böyle bilmiyorduk, Tunceli çok güzel bir yermiş.' diyorlar. Hakikaten öyle. Huzur var şu an. Otellerimizde doluluk oranı çok yüksek."

Sonel, Tunceli halkının her kesiminde memnuniyet olduğunu şöyle anlattı:

"Şu kısa 11 aylık sürede yıllardır konuşulan fakat bir türlü faaliyete geçmeyen projelerin kısa sürede geçmesi insanları mutlu ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Dediğim gibi Tunceli'ye gelsinler, görsünler. Bu güzellikleri yaşamaya çalışsınlar. Hani diyorlar ya anlatmaya gerek yok işte her şey ortada."

Parklar, plajlar ve gondollar ücretsiz

Parkların, plajların ve gondolların vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini söyleyen Sonel, "Parklarımızda vatandaşa nasıl ücretsiz çay ikramımız var ise buraya da vatandaşlarımız gelsinler gondolla ücretsiz bir şekilde gezilerini yapsınlar. Çünkü zaten dünden beri vatandaşlarımız şaşırıyor. Bir bakıyorlar gondol, gezi tekneleri ve Munzur. Hayaldi ama şimdi gerçek oldu" dedi.

Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice, Vali Sonel'in şehre atanmasıyla büyük bir şans yakaladıklarını ve şehrin çağ atladığını vurguladı.

Sonel'in hayata geçirdiği her projenin şehir için son derece önemli olduğunu anlatan Belice, şöyle konuştu:

"İlimiz hep terörle anılmış. İlimizin dışarıdaki algısı çok kötü. Artık ilimizin gondollarla, turizmle, burada yapılan hizmetlerle anılması, dışarıdan buraya esnafımızın, giden Tuncelili hemşehrilerimizin, Tunceli sever dostlarımızın buralara geri dönüşü anlamında ciddi bir adımdır bur proje. Bütün hemşehrilerimiz gondollar ücretsiz olduğu için bundan istifade edecekler."

Kaynak: AA