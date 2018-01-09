TRT'den Mehmetçik'e sürpriz

Hakkari'de görev yapan Uzman Çavuş Refik Giledereli, TRT Haber'e sorumlu olduğu havanı tanıttı, sonra evlilik hayalini anlatınca TRT Haber ekibi, kahraman Mehmetçik'e sürpriz yaptı.

TRT muhabiri Bekir Özbek ve kameraman Erkan Günay, ünlü oyunculara ulaştı. Herkes, sınır bölgesinde görev yapan uzman çavuş Refik Giledereli için seferber oldu.

Evlilik teklifi için bir video klip hazırlandı. Dizi ve sinema oyuncuları Giledereli'nin sevdiği kadına seslendi. Askerleri de komutanlarına hazırladıkları pankartlarla destek oldu.

Uzman çavuş Refik Giledereli, klibi izleyince çok şaşırdı. Hemen, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan kız arkadaşına gönderdi.

Genç çiftin düğünü, mayıs ayında Manisa'da yapılacak.



Kaynak: TRT Haber