Tren raylarına yön veriyor

TCDD'deki zor ve riskli görevlerden biri tren teşkil işçiliği yani makasçılık. İzmir'deki tren istasyonunda o zorlu görevi Neşe Kaya yapıyor. Kaya, rayların makaslarını değiştiriyor, istasyondaki manevra işlemlerini yapıyor ve istasyona gelen trenlere sinyal verip ilgili yola alınmasını sağlıyor.

30 yaşındaki Neşe Kaya, Anadolu Üniversitesi Raylı Sistemler İşletmeciliği Bölümü mezunu. 6 yıldır TCDD bünyesinde makasçı olarak çalışıyor. Günde 36 trenin geçtiği Ödemiş ve Tire ilçeleri arasındaki kavşak konumunda olan Çatal İstasyonu'nda görev yapıyor.

Kaya, o günkü nöbetine göre sabah 05.00'da işe başlıyor. Değişik yön ve istasyonlara gidecek vagonların tek tek veya gruplar halinde yollara dağıtılıp birbirine bağlanması veya çözülmesi gibi zorlu işleri de yapan Kaya; ayrıca istasyon, raylar ve makasların da temizlik ve bakımıyla ilgileniyor.

"Yolcular da şaşırıyor"

Neşe Kaya, tren teşkil işçiliğinin TCDD'deki en zor ve riskli görevlerden olduğunu, zorlukları bilindiği için makasçı kadrosunda genelde erkeklerin çalıştığını, çevresindekilerin işini öğrenince çok şaşırdığını anlattı.

"Trenler için bekleme noktalarımız var, 15 dakika öncesinden gidip treni bekliyoruz. Treni karşılayıp istasyona alıyoruz. Bir kadın olarak tabii ki zorlanıyorum, bazı zorlukları var ama çalışan arkadaşlarımızın da desteğiyle bu zorlukların üstesinden geliyorum. Tren istasyona girip de yolcuları karşılarken bu işi yaptığımı görenler şaşkınlıkla bakıyor çünkü genelde erkekler çalışıyor bu işte."

"Dikkatle çalışıyoruz"

Kaya, yaptığı işte en ufak bir dikkatsizliğin çok büyük kazalara ve ölümlere neden olabileceğini söylüyor.

"İşimi layıkıyla ve severek yapıyorum. Örneğin Ödemiş yoluna gidecek yolcuları Tire'ye göndermemem gerek. Rayların ve makasların düzgün yapılması gerekiyor. Bakımlarının tam olması lazım yoksa trenler raydan çıkabilir Allah korusun kazalar olabilir. Bunların olmaması için elimizden geldiğince dikkatle çalışıyoruz."

Yeni anne olan Kaya için yaptığı işte kendisine en zor gelen şey ise, sabah bebekleriyle vedalaşmak.

Kaynak: AA