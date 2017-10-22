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"Trafik kazası" diye gitti; evlilik teklifi aldı

Karaman'da erkek arkadaşının trafik kazası yaptığını öğrenerek, telaşla olay yerine giden genç kız, burada yaralı sandığı arkadaşından evlilik teklifi aldı.

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&quot;Trafik kazası&quot; diye gitti; evlilik teklifi aldı

Karaman'da erkek arkadaşının trafik kazası yaptığı haberini alarak, telaşla olay yerine giden genç kız, burada yaralı sandığı arkadaşından evlenme teklifi aldı.

Kız arkadaşı Zeliha Melemez'e (19) yapacağı evlilik teklifinin unutulmayacak bir anı olarak kalmasını amaçlayan Murat Göleç'in (22), arkadaşlarının yardımıyla hazırladığı evlenme teklifi ilginç anlara sahne oldu.

Göleç, hazırladığı senaryoya göre, kız arkadaşı ile buluşma saati öncesi kaza yaptı. Bu sırada buluşacakları restoranın önüne gelen Melemez, Göleç'i devrilmiş bir motosikletin yanında acı çekerken görünce korkuya kapıldı.

Melemez, erkek arkadaşını ayağa kaldırmak isterken, Göleç cebinden çıkardığı yüzük ile sevgilisinin önünde diz çöküp evlenme teklifinde bulundu. Melemez'de teklifi kabul ederek "Evet" cevabını verdi.

Meşale ve konfeti gösterilerinin ardından çevrede bulunan vatandaşlar da çifti tebrik etti. Ardından çift, kendileri için hazırlanan müzik ile dans etti.

Çok heyecanlandığını belirten Melemez, "Beni telefonla bir bayan aradı. Bu bayan kim diye düşünürken, telefondaki bayan sakin olmamı isteyerek kaza haberini verdi. Telefonu kapatıp koşmaya başladım. Buraya geldiğim zaman ilk başta etrafta polis, ambulans göremedim. Fakat kameralar çekim yapıyordu. Çok heyecanlandım, korktum. Daha sonra evlilik teklifi sürprizi ile karşılaştım." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Karaman, trafik Kazası, evlilik teklifi
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