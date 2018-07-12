  • 12 TEMMUZ 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • DOLAR 4.85
    EURO 5.667
  • BIST 89384.99
    ALTIN 194.388
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Trafik kazalarının çoğu güneşli havalarda oluyor

Trafik kazalarının çoğu güneşli havalarda oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, bilinenin aksine trafik kazalarının büyük bölümünün güneşli açık hava şartlarında meydana geldiğini açıkladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Trafik kazalarının çoğu güneşli havalarda oluyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, resmi Twitter hesabından sürücülerin yaz aylarında araç kullanırken daha dikkatli davranmaları gerektiğini duyurdu.

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:

"2017 yılında gerçekleşen kazaların yüzde 83.5’i karlı ya da yağmurlu havada değil güneşli, açık havada vuku buldu. Özellikle ölümlü kazaların büyük bölümü açık hava şartlarında meydana geldi. Yaz aylarında araç kullanırken daha dikkatli olunması gerekir. Ölümlü ve yaralamalı kazaların yüzde 3.2’si sisli havalarda yüzde 10.5’i yağmurlu havalarda, yüzde 3.3’ü karlı havalarda ve yüzde 83.5’i güneşli açık havalarda meydana geldi. 2017 yılındaki toplam 410 bin 612 kazada 7 bin 427 kişi hayatını kaybetti, 300 bin 383 kişi yaralandı." 

Resmi verilere göre; geçen sene 191 bin 717 kazaya sürücü, 18 bin 95 kazaya da yayalar sebep oldu. 782 kaza ise yolcu kusurundan kaynaklandı. Kazaların 77 bin 535’inin ise sürücülerin aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uymaması yüzünden kaynaklandığı belirtildi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: trafik Kazası, Emniyet Genel Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER