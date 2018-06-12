Trabzon'un 103 dönümlük botanik bahçesi tamamlanıyor

Yapım çalışmaları son aşamaya gelen Trabzon Botanik'te incelemeler yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Gümrükçüoğlu, incelemenin ardından Trabzon Botanik'in bitirilme aşamasına geldiğini söyledi.

Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'e ilk etapta 194 çeşit 1600 ağaç ile 36 çeşit 9 bin 404 çalı türü olmak üzere 11 bin 4 bitkinin dikildiğini aktardı.

"Trabzon Botanik Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz"

Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'in şehir için önemli olduğunu vurguladı.

"Trabzon Botanik'in içerisinde yürüyüş yolları, göletler, teraslar, amfi basamakları, çim amfi, hayal evi, çocuk oyun alanı, kır kahvesi ve Trabzon'u tanıtıcı figürler inşa edilmiştir. Trabzon Botanik'te nesli tükenmekte olan ağaç türlerinin araştırılması ve korunmasına olanak sağlanmasının yanı sıra endemik bitki türlerinin ve 21 çeşit fındığın sergileneceği fındık müzesi ile bitki kütüphanesi oluşturulacak."

Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik'in hizmete girmesinden önce, Haziran ayı sonundan itibaren "Trabzon Botanik Tanıtım Günleri" programları düzenleyeceklerini belirterek, tanıtım günleri kapsamında da ilgililerin ve vatandaşların fikirlerini alacaklarını söyledi.

"En büyük katkıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı"

Trabzon Botanik'in şehre kazandırılmasında en büyük katkıyı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığını dile getiren Gümrükçüoğlu, "Trabzon Botanik'in yapım ihalesi 31 Ekim 2014'te yapılmış ve toplam 8 milyon 845 bin 500 liraya mal olmuştur. Bu eserin Trabzon'a kazandırılmasından ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA