Trabzon'da pistten çıkan uçağı kütüphane yapma önerisi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, 13 Ocak'ta pistten çıkan uçak bulunduğu yerden kaldırıldıktan sonra hazırlanan raporlarda, uçağın tekrar havalanabilecek düzeye gelemeyeceğinin açıklanmasının ardından harekete geçtiklerini söyledi.

Trabzon'a iniş yapan uçak pistten çıktı

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Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Genel Müdür Mehmet Tevfik Nane ile irtibat kurduklarını anlatan Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Seferlerden çekilecek uçağın Trabzon şehrine bedelsiz hibe edilmesi ile Büyükşehir Belediyesi olarak konuşlandıracağımız bir bölgede evlatlarımızın, gençlerimizin kütüphane olarak da istifade edecekleri bir güzel kültür yapısı haline getirilebilmesini teklif ettik. Onlar da ilk etapta bu konuya çok sıcak yaklaştılar fakat uçağın kiralanmış bir uçak olduğunu, mülkiyetinin kendilerine ait olmadığını, sigorta şirketlerinin de olduğunu, bu münasebetle bu iş ve işlemler neticesinde ödenecek bir sigorta borcu olsa da onu da kendilerinin üstlenebileceğini ve uçağı Trabzon'a kültürel ve sosyal amaçlı olarak bırakmayı ilk etapta düşünce olarak çok olumlu karşıladıklarını ve bu konuda gayret göstereceklerini, bu talebimizi değerlendirip sonucunu bizlere bildireceklerini söylediler."

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus'a ait yolcu uçağı, 13 Ocak'ta Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra henüz belirlenemeyen nedenle pistten çıkmıştı. Denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti. Uçak, 18 Ocak'ta vinçlerle yapılan yaklaşık 11 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden alınarak pist kenarına çıkarılmıştı.

Kaynak: AA