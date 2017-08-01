Trabzon'da "Ekopark" hizmete açılıyor

Trabzon'da yaklaşık 1,4 milyon liraya inşa edilen "Ekopark", 20 Ağustos'ta vatandaşların hizmetine sunulacak.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Beşirli Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Ekopark'ta incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Atıl durumdaki alanı herkesin istifade edebileceği Ekopark'a dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Genç, çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ifade etti.

Genç, Ekopark'ın, Ortahisar'ın güzel doğasına güzellik katacak örnek bir proje olduğunu vurgulayarak, "Sahildeki parkımız herkesin keyif alacağı, hoşça vakit geçireceği güzel bir yer haline geldi. Çocukların oynayabileceği, doğayı ve çevreyi daha iyi tanıyabileceği, büyüklerin yürüyüş ve spor yapabileceği çok güzel bir mekan oldu. Ortahisar yeni bir gezinti ve dinlenme alanına daha sahip oldu. Bundan dolayı çok gururluyuz." dedi.

Şehirdeki yeşil alan miktarını bir metrekare dahi olsa artırmanın gayreti içinde olduklarını aktaran Genç, şöyle devam etti:

"Ekoparkı da bu maksatla inşa ettik. Sahile gelen vatandaşlarımızı yeşille buluşturacak, aileleriyle daha keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak çok güzel bir dinlenme ve eğlenme alanı oluştu. Havuzuyla ahşap kulübesiyle ve mobilyalarıyla parkımız çoluk çocuk, yaşlı genç herkes için cazibe merkezi olacak. Çocuklar ağaçla buluşacak ve tabiat sevgisi kazanacaklar. Ağaçların arasında inşa ettiğimiz ve yüksekliği ağaçların yarı boyuna kadar ulaşan yürüyüş yolu da şehrimiz için bir ilk oldu. Vatandaşlarımız ağaç dalları arasında onlara dokunarak gezintinin keyfini çıkaracak."

Genç, 12 bin 300 metrekare alanda kurulan ve endemik bitki türlerinin yanı sıra yalın ayak yürüyüş yolları, arı oteli, ağaç ev, biyolojik mini göletler, dinlenme birimleri ve çocuk oyun sahalarının da bulunduğu Ekopark'ın yaklaşık 1 milyon 400 bin liraya mal olduğunu anımsatarak, "Ekoparkımızı 20 Ağustos'ta kentimizin paydaşlarıyla birlikte hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, Bütün vatandaşlarımızı parkımızın açılışına davet ediyorum." diye konuştu.