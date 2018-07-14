"Trabzon Botanik" için tanıtım günleri

Trabzon Botanik'i gezerek çalışmalar hakkında bilgi veren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Karadeniz kültürünün her yönüyle Trabzon Botanik'te sergileneceğini söyledi.

Tanıtım günlerinin bugün sona ereceğini belirten Gümrükçüoğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmaların tamamlanmasıyla ağustos sonu, eylül ayı başında Trabzon Botanik her yönüyle hizmete girecek. 9-14 Temmuz tarihlerinde icra ettiğimiz Tanıtım Günleri boyunca halkımızın, şehrimizde bulan turistlerin buraya akın etmesi ne kadar doğru bir yatırıma imza attığımızı ortaya koyuyor.

Trabzon Botanik hizmete alındığında Trabzon'umuza ve Trabzon turizmine çok şeyler kazandıracak, şehrimizin marka değerine çok önemli katkılarda bulunacaktır."

"Bu şehir kültürün, sanatın şehridir"

Gümrükçüoğlu, Karadeniz kültürünün de her yönüyle Trabzon Botanik’te sergileneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Burada haftanın belli günlerinde en tabi folklorumuz olan horonumuz sergilenecek. Kompozit ile döşeyeceğimiz alanda isteyen horon da oynayabilecek ya da oturup seyredebilecek. Türk Sanat Müziği'ni gelip burada icra etmek isteyenler de bunu yapabilecek.

Aynı şekilde kolbastı kültürümüz burada olacak. El sanatlarımız, fındığın 21 çeşidi burada sergilenecek. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz. Bu şehir 'insan sevgisi ve uygarlığın, barışın ve kardeşliğin, kültürün, sanatın şehridir' diyeceğiz."

Kaynak: AA