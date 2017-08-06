'Topuklu ayakkabıyla araç kullanmak kaza riskini artırıyor'

Tekirdağ Şoförler Odası Başkanı Şenol Turan, uzun yola çıkacak sürücülerin, olası kazalara neden olmamaları için terlik ve yüksek topuklu ayakkabı ile araba kullanmaması gerektiğini söyledi.

Turan, havaların sıcak olması nedeniyle bazı sürücülerin terlikle araç kullanmayı tercih ettiğini ama bunun pedal hakimiyetini azalttığını aktardı.

Sıcakların yüksek olduğu bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Turan, "Yaz ayları tatil sezonunun olması nedeniyle araçlarıyla yola çıkacak sürücülerin sayısında büyük oranda artış oluyor. Sıcakların yüksek olduğu bu günlerde sürücülerin daha dikkatli olması gerekiyor. Sıcaklıklardan dolayı bazı yollarda erimeler olabileceği için sürücülerin böyle yollarda hızlarını düşürerek seyretmesi gerekmektedir." dedi.

Turan, sıcak havalarda uzun yola gidecek sürücüler sık sık mola vererek su ve diğer ihtiyaçlarını gidermeleri gerektiğini de hatırlattı.

Topuklu ayakkabı, terlik ve yalın ayak araç kullanmanın tercih edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Turan, "Özellikle bayan sürücülerimizin topuklu ayakkabı giymemeleri gerekmektedir. Topuklu ayakkabılarla pedal hakimiyeti kaybedilebilir. Bu yüzden düz tabanlı ayakkabıların tercih edilmesi onlara sürüş kolaylığı sağlayacaktır. Bayan sürücüler bu duruma karşı yanlarında düz tabanlı rahat sürüş sağlayacak ayakkabılar da bulundurmalı. Ayakkabısız veya terlikle araç kullanırken frene basma esnasında sürücünün ayağı kayabilir ve bu durum büyük kazalara sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

"Acele etmeyin"

Uzun yola gidecek sürücülerin rahat seyahat için bol kıyafetleri tercih etmeleri ve yüksek hızdan kaçınmaları gerektiğini dile getiren Turan, şunları kaydetti:

"Gideceği yere hemen yetişmek için acele etmeden daha dikkatli ve sağlıklı bir şekilde ulaşmak için hız kurallarına uymada yarar var. Kazalar genelde aşırı hız ve dikkatsizlikten dolayı meydana geliyor. Sürücüler daha önce gitmedikleri bir güzergahı kullanacaksa harita ve navigasyonlardan yol güzergahlarına bakmaları gerekir. Güneş gözlükleri yoldayken kullanması tercih meselesidir tabi ama kaliteli gözlüklerin tercih edilmesi daha faydalıdır. Kalitesiz gözlükler zamanla güneşi kırma veya görüş mesafesini azaltabileceği için tercih edilmemesi gerekmektedir. "

Yedek ayakkabı önerisi

Bayan sürücü Büşra Karagöz topuklu ayakkabı veya terlikle araç kullandığında hakimiyet sorunu yaşadığını belirtti.

Otomobilinde sürekli normal topuklu ayakkabı bulundurduğunu dile getiren Karagöz, "Topuklu ayakkabı veya terlikle gaz ve fren pedallarına basmak zor oluyor. Özellikle terlikler pedalların altına takılabiliyor. Kadınlar için dış görünüş ve özellikle ayakkabı çok önemlidir. Ben kendime göre bu duruma bir çözüm buldum. Gideceğim yere sağ salim varmak, başkalarını da tehlikeye sokmamak için otomobilimde sürekli yedek bir ayakkabı bulunduruyorum. Otomobili kullanacağım zaman topuk boyu normal ayakkabılarımı giyiyorum." diye konuştu.