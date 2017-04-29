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Buradasınız : » » Tonlarca mesir macunu halka saçılacak

Tonlarca mesir macunu halka saçılacak

"477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" kapsamında 30 Nisan'da yapılacak mesir saçımı öncesinde dua okundu.

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Tonlarca mesir macunu halka saçılacak

UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan "477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali" kapsamında, cuma namazı öncesinde Sultan Camisi'nde mevlit düzenlendi. Namaz sonrasında da vatandaşlara pilav ikram edildi.

Daha sonra mesir macunun yapıldığı imalathanede, il protokol üyelerinin katılımıyla dua edildi.

Festivalde, 30 Nisan Pazar günü tarihi Sultan Camisi şerefe ve kubbelerindeki 16 nokta ile civardaki 27 evin çatı ile balkonlarından, 6 ton mesir macunu halka saçılacak.

Etiketler: mesir macunu, UNESCO
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