  • 07 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 19º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.712
    EURO 3.958
  • BIST 88679.04
    ALTIN 149.322
Buradasınız : » » Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası

Titanik'in battığı sularda buz dağı istilası

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu. Buz dağı sayısı, bir haftada 37'den 450'ye çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Titanikin battığı sularda buz dağı istilası

Atlantik Okyanusu'nun kuzeyindeki transatlantik gemi hattı güzergahı son bir hafta içinde alışılmadık yoğunlukta bir buz dağı istilasına sahne oldu.

ABD Sahil Güvenliği'nin buz izleme biriminden alınan bilgiye göre, bölgede geçen hafta 37 olan buzdağı sayısı bu hafta 450'ye kadar çıktı.

Yılın bu zamanlarında olağan koşullarda, bölgede ortalama 80 kadar buz dağı bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgeye son bir hafta içinde kuzeyden sürüklenerek gelen 400'den fazla buzdağının Kanada'nın Newfoundland kıyısı açıklarından geçen hattı işgal ettiğini belirtti.

Saat yönünde esen güçlü rüzgarların buz dağlarını güneye sürüklemesinin söz konusu yoğunluğa yol açmış olabileceği değerlendirmesinde bulunan uzmanlar, yoğunluğun oluşmasında küresel ısınma sebebiyle Grönland'dan kopan buz kütlelerinin artmasının da etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Titanik burada sulara gömülmüştü

Buz dağı yoğunluğu nedeniyle bölgede seyreden gemiler önlemlerini artırdı.

Kendi döneminin en büyük transatlantik yolcu gemisi olan Titanik, 1912'de aynı yerde bir buz dağına çarparak sulara gömülmüş, bin 500 kişinin hayatını kaybetttiği kaza, barış döneminde yaşanan en büyük gemicilik facialarından biri olarak tarihe geçmişti.

Etiketler: atlantik okyanusu, buz dağı, Titanik
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER