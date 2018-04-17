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Buradasınız : » » TİKA'dan Filistinli öğrencilere tablet

TİKA'dan Filistinli öğrencilere tablet

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinli üniversite öğrencilerine 2500 tablet dağıttı.

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TİKAdan Filistinli öğrencilere tablet

Filistin Ulusal Okul Orkestrası'nın Nablus Ulusal Başarı Üniversitesindeki konserinde aynı zamanda TİKA'nın desteğiyle verilen tabletler için tören düzenlendi.

Öğrencilere 2 bin 500 adet tabletin dağıtıldığı törene Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu ile Filistin'de eğitim sektörüne destek veren bazı uluslararası kurumların temsilcileri de katıldı.

Filistin Eğitim Öğretim Bakanı Sabri Saydam, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin programa ışık kattığını, Türkiye'nin İsrail'e Filistinlilerin yalnız olmadığını gösterdiğini söyledi.

Saydam, verdiği destekten dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Törende konuşan Gürcan Türkoğlu da Türkiye'nin Filistin'de eğitime destek olmak için 2 bin 500 tablet dağıttığını, Türkiye ve Filistin üniversiteleri arasındaki ilişkilerin gelecekte daha iyiye gideceğini düşündüğünü söyledi.

Türkoğlu, Türkiye'nin ayrıca başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulması ve iki devletli çözüme destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Türkoğlu, Yahudi yerleşim birimleri karşısındaki mücadelesi nedeniyle Nablus halkını da selamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: TİKA, filistin, Batı Şeria
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