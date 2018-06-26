TİKA Makedonya'nın Ohri şehrinde okul yaptı

Kardeşlik Birlik İlkokulu’nun mevcut arazisi üzerinde yeni okul binasının inşa edilmesini öngören iş birliği protokolü, TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik ile Ohri Belediye Başkanı Dr. Yovan Stoyanovski arasında imzalandı.

İmza töreninde konuşan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, şunları söyledi:

"2005 yılından itibaren Makedonya’nın kalkınma çabalarına her alanda her sektörde destek vermeye gayret gösterdik. Eğitim alanında okulların inşaatları, tadilatları ve donanımlarının karşılanması gibi projeleri hayata geçirdik. Makedonya’da bugüne kadar eğitim sektöründe 37 adet proje uyguladık ve 11 bin 500 öğrencinin eğitimin almasına destek olduk. Tüm Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde ise eğitim projelerinin sayısı 800, bunlardan yararlanan öğrenci sayısı ise 200 binin üzerindedir."

38 yıl sonra ilk defa okul yapıldı

Birkaç aydır devam eden görüşmelerin ardından Ohri’ye yeni bir okul kazandıracaklarını vurgulayan Ohri Belediye Başkanı Stoyanovski, "Yeni okul diyorum çünkü eski okul binası tamamen yıkılıp aynı yerde yeni, modern, çağdaş bir okul yapmış olacağız. Bugün atılacak imzalarla bunun ilk adımını atmış olacağız. Bu bizim için oldukça önemli bir çalışma" dedi.

Ohri’nin merkezinde bulunan Kardeşlik Birlik İlkokulu’nun kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Belediye Başkanı Yovan Stoyanovski, "Bu okul, farklı kültürleri ve etnik kimlikleri bir arada buluşturacağı için belediyemizin çok kültürlü karakterini ortaya koymaktadır. Ohri’de en son 1980 yılında bir okul binası inşa edilmişti. Aradan 38 yıl geçmesine rağmen Ohri’de ne yazık ki bir okul yapılmadı. Bu kadar yıl sonra böyle bir okulun inşa edilmesi ayrıca anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

Yovanovski, Belediye Başkanı olarak tüm Ohrililer adına Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na ve TİKA’ya teşekkür etti.

29 dersliği olacak

Geçtiğimiz yıl Ohri’de meydana gelen depremlerden sonra Makedonya Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan tespitlere göre okul "riskli yapı" olarak değerlendirilmişti.

TİKA'nın yapacağı proje kapsamında planlanan yeni okul binası 3 katlı ve 5 bin 845 metrekare brüt alana sahip olacak.

Projenin 738 metrekarelik kısmında spor salonu inşa edilecek.

Yeni okul, 25 derslik, 2 engelli öğrenci dersliği ile 2 okul öncesi eğitim sınıfı olmak üzere toplam 29 derslikten oluşacak.

Kaynak: İHA