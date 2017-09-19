THY'nin bir milyonuncu misafiri Antalya'ya uçtu

Türk Hava Yolları (THY) Moskova’dan seyahat eden bir milyoncu yolcusuna uçak bileti ve 10 günlük Antalya tatili hediye etti.

Başkent Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'ndaki tören için THY Rusya Bölge Müdürü Mefail Deribaş, Vnukovo Havalimanı Genel Müdürü Vasily Aleksandrov ve basın mensupları bir araya geldi. Tören öncesi gişelerden işlem yapan bir milyoncu yolcu için beklendi. Talihliler arasında 13:35'de TK 3997 sefer sayılı Antalya yolcusu Elena Maleeva THY'nin Moskova'dan 2017'de uçan bir milyonuncu yolcusu olarak tespit edildi.

Deribaş ve beraberindeki heyet, yanına yaklaştığı Maleeva'ya talihli yolcu olduğunu söyledi. Antalya yolcusu Rus turist, ''İlk kez Türkiye'ye tatil için gidiyorum. Tatile giderken şanslı yolcu olacağım hiç aklıma gelmedi. Vronej bölgesinden kızımla tatile gidiyorum. Şimdi kızımla birlikte tatil ve uçuş kazandım. Şaşkınlık yaşıyorum. Havayolu şirketi yetkililerine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum, söyleyecek söz bulamıyorum. Hediye uçuşumla İstanbulu görmek istiyorum'' dedi.

Gazetecilere bilgi veren THY Rusya Bölge Müdürü Mefail Deribaş, ''2006’da İstanbul-Moskova hattında günde bir uçuş gerçekleştiren havayolu şirketimiz, 2017'de Moskova’dan Türkiye'ye günde 15 ile 19 sefer arasına uçuş yapıyor. 12 yıl önce Rusya'dan yılda 60 bin yolcusuyla uçan THY, bugün Moskova'dan bir milyonuncu misafirini taşımanın gururunu yaşıyor. Hedefimiz yıl sonu bir buçuk milyon misafir rakamına ulaşmak. Birkaç yıl içinde de yıllık 2 milyon misafir için emin adımlarla yürüyoruz.''

İstanbul’da devam eden 3’ncü havalimanı ile ilgili bilgiler de veren Deribaş, yeni havalimanının hizmete girmesiyle Rusya’da Moskova ile birlikte 10 ayrı kentten yapılan uçuş noktası sayısının artacağını ve büyümeye ivme katacağını belirtti. Deribaş, böylelikle Rusya coğrafyasındaki uluslararası yabancı havayolu şirketleri arasındaki birincilik unvanını ellerinde tutmaya devam edeceklerini vurguladı.

2018 Dünya Kupası'na yönelik çalışmaları başlattıklarını da hatırlatan Deribaş, İstanbul-Moskova uçuşları için yüksek kapasiteli uçakları seferlere alacaklarını, planlama ve altyapı çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

Vnukova Havalimanı Genel Müdürü Vasily Aleksdrov ise 9 aylık zaman diliminde havalimanından yaklaşık 13 milyon yolcunun seyahat ettiğini ve THY'nin yolcu kapasitesine ciddi katkısının olduğunu belirterek yıl sonunda 17 milyon yolcuya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.