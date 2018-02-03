Terörün diz çöktüremediği şehir: Kilis

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'nın sivillere yönelik roketli saldırılarına maruz kalan Kilisliler, teröre inat olağan yaşamlarına ödün vermeden devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'i işgal eden terör örgütüne yönelik 20 Ocak'ta başlatılan harekat kapsamında 34 roketli saldırının yapıldığı Kilis'te 1'i Suriye uyruklu 2 kişi yaşamını yitirirken 39 kişi de yaralandı. Bir cami, 11 araç ile çok sayıda ev ve iş yerinin hasar gördüğü saldırılara rağmen Kilis halkı, terör örgütüne en güzel mesajı dimdik ayakta durarak veriyor.

Günlük yaşamın olağan akışında devam ettiği kentte her sabah dükkanlarını açan esnaf, rızkını bekliyor. Kendi nüfusundan fazla Suriye uyruklu sığınmacıya ev sahipliği yapan Kilis'te halk harekata desteğini iş yerleri ve arabalarına astıkları Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla gösteriyor.

Daha önce de terör örgütü DEAŞ'ın roketli saldırılarına maruz kalan, 1 yılda yaklaşık 100 civarında roketin isabet ettiği kent, Fırat Kalkanı Harekatı'yla bulduğu huzuru, Zeytin Dalı Harekatı'yla da taçlandırmak istiyor.

"Millet olma şuuru benimsendi"

Belediye Başkanı Hasan Kara, yapılan saldırılara karşı vatandaşların dimdik ayakta olduğunu vurguladı.

Teröristlerin yaptığı hain saldırılar karşısında halkın millet olma şuurunu daha da benimsediğine işaret eden Kara, şöyle konuştu:

"Şu anda insanlarımız dükkanlarının, evlerinin köşesinde oturmaktan ziyade dükkanların ve caddelerin önüne oturarak 'biz buradayız' diyorlar. 'Siz ne yaparsanız yapın biz dimdik ayaktayız.' diyorlar. Biz ordumuzun, Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Şuna biz kararlıyız, kesin inançlıyız, bizim ordumuz bu bölgeden terör örgütlerini temizleyecek. En son bu bölge zeytin dalında ifade edildiği gibi barışın, huzurun sembolü haline gelecektir."

Kilis halkı korkmuyor

Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf olan Mehmet Mercimek ise en son saldırıda yan komşusunun iş yerine roket isabet ettiğini söyledi.

Kilis'e bazı günler birkaç roketli saldırı yapıldığını aktaran Mercimek, "Allah'a şükür Kilis halkı korkmuyor. Yine biz dükkanımızdayız, iş yerimizi açıyoruz. İş olsun olmasın Kilis halkı burada. Kesinlikle korkmuyor PYD/PKK'dan, buradayız." diye konuştu.

Şehirlerini kimsenin terk etmediğine dikkati çeken Mercimek, her zaman memleketlerinde olacaklarını sözlerine ekledi.

Esnaf Fatih Uyaran da her zaman devletin, milletin ve memleketlerinin arkasında olduklarına değindi.

Atılan roketlere karşın iş yerlerini kapatmadıklarını ve teröre inat Türk bayraklarıyla donattıklarını anlatan Uyaran, şöyle devam etti:

"Devletimizin, milletimizin, halkımızın arkasındayız. Ne kadar saldırı yaparlarsa da yapsınlar, bin şehit de versek memleketimizi terk etmeyeceğiz. Buradayız, işimizin başındayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Gerekirse gider biz de savaşırız, çatışırız. Biz hem devletimizin hem Türk askerimizin yanındayız."

Kaynak: AA