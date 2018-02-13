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Teröristlerin saldırdığı Atme kampı havadan görüntülendi

YPG/PKK’lı teröristlerin roketli saldırılarına hedef olan Atme kampı havadan görüntülendi. Atme mahkumları, YPG/PKK’lı teröristlerden kurtulmak için gün sayıyor.

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Teröristlerin saldırdığı Atme kampı havadan görüntülendi

Sık sık YPG/PKK’lı teröristlerin roketli saldırılarına hedef olan ve onlarca kişiyi kaybeden Atmeli mülteciler, zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor.

Teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesine yakınlığı ile dikkat çeken Türkiye ile Suriye sınırının hemen yanı başında bulunan Atme mülteci kampı, havadan görüntülendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yoğun top atışına tuttuğu Cinderese bölgesi de yer alıyor.

Suriye’de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenenler arasında bulunan Atmeli mülteciler, bu kez de YPG/PKK’lı teröristlerin tehditleri ile karşı karşıya.

TSK'nin, Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı Harekatını destekleyen Atmeliler, bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: ypg, PKK, atme
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