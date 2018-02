Teröristlerin hedef aldığı camiler ayağa kaldırılıyor

Suriye'deki iç savaştan etkilenen kentlerin başında gelen Kilis'te son iki yılda hedef gözetmeksizin yapılan roketli saldırılarda siviller hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kente, iki yıl önce DEAŞ terör örgütü tarafından Osmanlı'nın Kilis Sancak Beyi Canbolat Bey tarafından Tekke Mahallesi'nde 1553'te yaptırılan Canbolat Tekke Camisi, hedef alındı.

Terör örgütü PYD/PKK ise işgal ettiği Afrin'den roketli saldırı düzenleyerek "Çalık Hacı Ali" lakaplı Haci Bin Mehmet Ağa'nın 1682 yılında inşa ettirdiği Çalık Camisi'ne zarar verdi.

Roket mermisinin düştüğü üç asırlık Çalık Camisi

PYD/PKK'nın roket attığı cami bu yıl içerisinde ibadete açılıyor

Saldırılar sonucu hasar gören Tekke Camisi'nde Fırat Kalkanı Harekatı ile roket mermilerinin atıldığı bölgenin DEAŞ'lı teröristlerden arındırılmasının ardından, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğünce başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Çalık Camisi'nde de saldırının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında ibadethanedeki molozlar temizlenerek hazırlanacak proje kapsamında restorasyon çalışmalarına başlanacak.

"Teröristin dinlisi, dinsizi olmaz"

Kilis Müftüsü Mahmut Karatepe, terör eylemlerinin hiçbir dinle ilgisinin olmadığını söyledi.

Anarşist ruhlu insanların hayır adına yapacakları bir şeyin olmayacağını aktaran Karatepe, "Dün din adına çıktığını söyleyen, din ile yakından uzaktan münasebeti olmayan DEAŞ mensuplarının yaptığı tahribat, yani Tekke Camimizin tahribi ve bu gün de Marksist, Leninist PYD/PKK'nın Çalık Camisi'ne yaptığı davranış arasında fark yok. Onun için teröristin dinlisi, dinsizi olmaz." dedi.

Çalık Camisi'ne saldırıda ibadet için camide bulunan 2 kişinin şehit olduğunu anımsatan Karatepe, Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünün bölgeden yok edileceğini ifade etti.

Kartepe terör örgütlerine silah temini yaparak camilerin hedef alınmasına neden olan devletlere tepki gösterdi.

"Bilindiği gibi her iki camimiz de Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tarihi eserlerimiz. Allah razı olsun Vakıflar Genel Müdürlüğümüz her yerde olduğu gibi bu eserlerin yeniden ihyası yolunda her türlü gayreti gösteriyor. Tekke Camimiz o müessif hadiseden sonra yeniden tepeden tırnağa restore ediliyor. İnşallah belirlenen tarihiyle temmuz ayında halkımızın hizmetine açılacak. Çalık Camimiz de sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu'nun incelemesindeki beyanıyla inşallah en kısa sürede ihalesinin yapılıp, restorasyonu tamamlanıp milletimizin, toplumumuzun hizmetine sunulacak."

Karatepe, büyük hasar gören Çalık Camisi'ndeki Kur'an-ı Kerim, mihrap, minber ve kubbe alemin, ibret olması amacıyla ilerleyen dönemde kent merkezinde sergileneceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA