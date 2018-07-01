Teröristlerden temizlenen Sat Buzul Gölleri’nde festival

Güvenlik güçlerince özellikle son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun aradan sonra ziyaretçilere açıldı.

Havaların ısınmasıyla Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından 29 Haziran-1 Temmuz'da 3 bin 400 rakımlı Cilo Dağı'nda bulunan Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Yerli ve yabancı 100'ü aşkın doğasever ve sporcunun katıldığı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yer alırken katılımcılara festival süresince yöresel yemekler ikram edildi.

Akşam saatlerinde yakılan kamp ateşi etrafında toplanan kampçılar, ay ışığı altında gitar ve kaval eşliğinde şarkı söyledi, eğlendi, halay çekti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de festival alanında hazır bulundu.

"Terör nedeniyle uzun süre kapalıydı"

Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar, Cilo Sat Dağları tırmanışının 2018 yılı programlarında olduğunu ve festival kapsamında bu tırmanışı da yaptıklarını söyledi.

Festivale Türkiye'nin dört bir yanından dağcı ve sporcunun katıldığını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Özellikle bu bölge dağcılar için çok önemli. Yabancı dağcıların da gözdesi arasında. Uzun süredir çıkış yapılmıyordu. Bundan 15-20 yıl önce resmi çıkışlar yapılmıştı. Yine münferit dağcılarımız tırmanış yapıyor bu bölgede. Maalesef terör nedeniyle uzun süre kapalıydı. Zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Sanırım bu güzel tırmanıştan sonra bu güzel ortamdan sonra gelecekte de tırmanışların sayısı artacak. Burada her şey çok güzel, herhangi bir sıkıntı yok, güvenlik ile ilgili bir sorun da yaşamadık."

Başar, federasyon olarak bölgeye ciddi ağırlık verdiklerini, 2019 eğitim faaliyetlerini Hakkari'de artıracaklarını söyledi.

Başar, bölgede dağcılığın bütün branşlarının yapılabildiğini ifade etti.

"Bölgede 4 binin üzerinden birçok zirve bulunmakta. 4 bin metre yüksekliği de Avrupa'da çok bulamıyorsunuz. Çoğu dağcılar için çok önemli bir yükseklik. O yüzden bir cazibe noktası. Bu cazibe noktasını biz hem spor adına hem de turizm adına iyi değerlendirmeliyiz. Şu anda inşallah temellerini attık. Federasyon olarak inşallah artık sürekli burada olacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Bölgeye de ciddi bir talep var ve bu da güzel bir şey."

"Dokunulmamış tamamen doğal bir doğayla buluştum"

CİSAD Başkanı Azad Ölmez de, yoğun ilgi gören festivali geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Hakkari dağlarının potansiyelini katılımcılara sunmaya çalıştıklarını anlatan Ölmez, herkesin festivalden memnun kaldığını söyledi.

Festivale Zonguldak'tan katılan emekli öğretmen Tülin Yücesan ise, ''Gelirken kaygılarım vardı. Burası hakkında hiçbir bilgim yoktu. Çünkü ilk kez Hakkari ve Yüksekova'ya geldim. Çok beğendim, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum. Gelip görsünler, ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet, ayrı bir güzellik" diye konuştu.

Hırvatistan'dan gelen doğasever Vladan Cosıc da, "Burası çok nadir görülen doğaya sahip yerlerden biri. CİSAD Başkanı Azat Bey'in daveti üzerine geldim ve çok memnun kaldım. Tarif ettiğinin çok daha ötesinde bir güzellikle karşılaştım. Dokunulmamış tamamen doğal ve bakir kalmış bir doğayla buluştum. Herkese çok teşekkür ederim'' dedi.

Komutanlardan festival alanına ziyaret

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutan Vekili ve Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen festival alanını ziyaret ederek doğaseverler ve sporcularla sohbet etti.

Tuğgeneral Tayanç, ''Burada öğretim görevlisi, sporcularımız, madencisi, iş adamı, kadınlarımız, hukukçularımız var. Burada tek yumruk gibi bir araya gelmek, şu coğrafyada bana çok ümit veriyor. İnşallah bana göre bu bulaşma aslında 'Biz burayı turizm, hayvancılık, madencilik her şey için kullanacağız' gibi bir dua hükmünde'' diye konuştu.

Festival süresince güvenlik tedbirleri alan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) teşekkür eden doğaseverler ve sporcular, komutanlara ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek çay ve yemek ikram etti.

Kaynak: AA