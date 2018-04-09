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Buradasınız : » » Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan ve terör örgütlerinden temizlenen Balkaya Dağları'nın eteklerindeki yaylada açan çiçekler, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Teröristlerden temizlenen Balkaya Dağları rengarenk

Irak sırındaki Derecik beldesi; doğası, bitki türleri ve temiz havasıyla doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yıllarca terör baskınlarıyla gündeme gelen ve bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı mücadelesi sonucu teröristlerden temizlenen Derecik'teki Balkaya Dağları turizme açılıyor.

Dağların eteklerinde bulunan yayladaki tarlada, nergislerin oluşturduğu renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. Yaylaya gelenler, rengarenk çiçeklerin arasında fotoğraf çektiriyor. 

Çiçek tarlasında hatıra fotoğraf çektiren Derecikli öğrenciler, Balkaya Dağları'nın eteklerindeki yaylada açan çiçeklere hayran kaldıklarını, tüm doğaseverleri beldeye beklediklerini söyledi.

Kaynak: DHA 

Etiketler: Hakkari, çiçek, balkaya dağları
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