Terörden arındırılan Faraşin Yaylası, artık huzur dolu

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Van'ın Gürpınar ilçeleri ile Hakkari sınırında bulunan 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası, bölgedeki terör olayları nedeniyle uzun yıllar hayvancılığa kapatılmıştı. Yaylada, güvenlik güçlerinin başarılı terör operasyonları sonrası huzur hakim oldu.

Besiciler, yaylanın kullanıma açılması ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "300 koyun projesi"nin uygulanmasıyla çifte sevinç yaşadı.

"Yaylalarımızı tekrar vatandaşın hizmetine sunduk"

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, terör operasyonlarda sağlanan başarının ardından kapalı olan yaylaları, meraları halkın hizmetine açtıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Daha önce kapalı olan yayla ve meralardan vatandaşlarımız hayvanlarını otlatmak için istifade edebilecek. Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarının ardından yaylalarımızı tekrar vatandaşımızın hizmetine sunduk."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaylaların vatandaşların hizmetine sunulması adına kendilerine büyük destek verdiğini anlatan Aktaş, bu konuya büyük önem verildiğini vurguladı.

Mera hayvancılığı önemseniyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bekir Kılıç, Şırnak'ın özellikle küçükbaş hayvancılıkta potansiyelinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Hayvanlarımızı merada otlatmak istiyoruz. Bu nedenle Bakanlık ve Valilik büyük çabalarıyla şehirdeki bütün meralar vatandaşlarımıza açıldı. Bu da küçükbaş hayvancılık için büyük önem arz ediyor."

Faraşin bölgesi ise yaz aylarında serin olması ve geniş meraların bulunması nedeniyle hayvancılık açısından önemli.

"Burası bizim için nimet"

78 yaşındaki Arif Burak, ailece hayvancılıkla uğraştıklarını anlattı ve bölgede 1990'lı yıllarda sadece 50 hane olduğunu anlattı:

"Terör olaylarının ardından köyde bulunan evler yıkıldı. Biz de şehre gitmek zorunda kaldık. Her evin 400-500 hayvanı vardı, geçimimiz onunla sağlıyorduk ama olaylar olunca hayvanlar da gitti, biz de perişan olduk."

Burak, yaz aylarında yaylanın nimetlerinden faydalandıklarını ancak elektrik, iletişim ve yol sıkıntısının da giderilmesini yetkililerden beklediklerini söyledi.

Kaynak: AA