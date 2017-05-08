Terör operasyonlarının ardından Midyat'a turist akını

Mardin'in Midyat ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonların ardından sağlanan huzur ortamı turizmi canlandırdı.

Yerleşim yerlerinin, saldırılarını şehirlere taşıyan terör örgütü PKK mensuplarından, düzenlenen müşterek operasyonlarla temizlenmesinin ardından tesis edilen huzur ve güven ortamı, sosyal yaşam, ekonomi ve turizm gibi pek çok alanda olumlu yansımalarını gösterdi.

Kentin, adeta açık hava müzesi konumundaki Midyat ilçesi, bu huzur iklimini fırsat bilerek ilçeyi ziyaret eden çok sayıda yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler, ilçenin tarihi taş evlerini, hanlarını, camilerini, kiliselerini ve manastırlarını gezme, bölge kültürünü ve tarihini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Midyat Gümüşçüler Çarşısı'nda başlayan gezi, Mor Gabriel Manastırı, Konukevi, Gelüşkehanı, Mor Barsom Kilisesi, Cevat Paşa Cami, Estel Kent Müzesi ve tarihi sokaklara gerçekleştiren ziyaret ile tamamlanıyor.

İstanbul'dan 2 otobüs üniversite öğrencisi geldi

İstanbul'da, "Doğa ve Kültür Gezileri Projesi" kapsamında çeşitli üniversitelerde okuyan 125 öğrenci iki otobüsle ilçeye geldi.

Grup adına açıklama yapan Merve Güngör Aslan, uzun bir yolculuğun ardından Mardin ve tarihi Midyat ilçesine geldiklerini söyledi.

Amaçlarının kenti hem tarihi hem de kültürel yönden tanımak olduğunu belirten Aslan, geziden çok memnun kaldıklarını, yeniden gelmek istediklerini aktardı.

Seher Çelik Kaya da çok keyifli anlar yaşadıklarını, herkese bu gezileri tavsiye ettiklerini dile getirdi.

"Midyat'ın da ayrı bir önemi var"

Maltepe Üniversitesi öğrencilerinden Nesrin Betül Erdoğan, Doğu Anadolu Bölgesi'nde birçok il gezdiğini ancak Midyat'a ilk defa geldiğini ifade etti. Erdoğan, özellikle gümüş takıları çok beğendiklerini, yakınlarına hediyeler aldıklarını belirterek, uzun yolculuğun buna değdiğini kaydetti.Türkiye'nin her bir yerinin ayrı güzel olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her yerin ayrı yeri bir önemi var bizler için ama Midyat'ın da ayrı bir önemi var. Bu geziye katkı sunanlara teşekkür ediyorum." dedi.

Gümüşçüler Çarşısı esnafı Mahmut Aykat, baharla birlikte ilçeye bereket geldiğine inandıklarını söyledi. İki haftadır bölgeye turistlerin gelmeye başladığını, ilçenin görülmeye değer güzelliklere sahip olduğunu anlatan Aykat, "Buna baharın bereketi diyoruz. Çok güzel. Umudumuz var, inşallah daha da iyi olacak." diye konuştu.

Çarşıda çalışan Kezban Akbulut, turistlerin ilçeyi ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, ilçeye gelen turist sayısının geçen yıla oranla yüksek olduğunu aktardı.

Diyarbakır’dan ziyarete gelen Merve Bingöl de Midyat'ı çok beğendiklerini ifade ederek, tekrar gelmek istediklerini kaydetti.

Midyat Kuyumcular Derneği Başkanı Ali Aslan da turistlerin ilçeyi ziyaretinden gurur duyduklarını söyledi.