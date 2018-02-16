Terör, evlerine dönen Suriyeli aileyi vurdu

Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde içerisinde sivillerin bulunduğu aracın geçişi sırasında terör örgütü DEAŞ'ın önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 5 kişilik Suriyeli aile, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Suriye'de yaklaşık 7 yıldır terör örgütleri DEAŞ, PYD/PKK ve uzantılarınca düzenlenen saldırılar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybederken milyonlarca kişi de ülkelerini terk ederek başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelere sığındı. Yaşanan olaylardan ve iç savaştan en çok etkilenenler ise kadınlar ve çocuklar oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) desteğiyle icra ettiği Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Bab ilçesine de dönüşler büyük bir hızla devam ediyor. Bu kapsamda teröristlerden arındırılan bölgedeki evlerine dönmeye çalışan 5 kişilik Hammam ailesi, önceki gece araçlarıyla evlerine dönmek için yola çıktı.

Hayati tehlikeleri devam ediyor

El-Kurdiyye bölgesinde içerisinde sivillerin bulunduğu otomobilin geçişi sırasında terör örgütü DEAŞ'ın yola önceden döşediği mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Suriyeli aile, ambulanslarla sınıra getirildi. Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Kilis'e geçirilen yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

Hafif yaralı baba Hasan ve iki çocuğu, ilk müdahalenin ardından tedavilerine ülkelerinde devam edilmek üzere taburcu edildi. Vücudunun çeşitli yerlerine şarapnel isabet eden ve ağır yaralanan 14 yaşındaki Heman, tedavi altına alındı. Kendisinden bir yaş küçük kardeşi Hammudi ise yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

Kilis Devlet Hastanesi yetkilileri, iki kardeşin de hastaneye getirildiğinde baygın halde olduklarını belirterek, gerekli müdahaleleri yapılan hastaların hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtti.

Kaynak: AA