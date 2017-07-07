Temmuzda "kar"la serinliyorlar

Van'ın Bahçesaray ilçesiyle ulaşımı sağlayan Karabet Geçidi, hala erimeyen karlar ve el değmemiş doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

Kış mevsiminde kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu 2 bin 985 metre yükseklikteki Karabet Geçidi, yazın bambaşka bir güzelliğe bürünüyor.

Beyaz kar örtüsü ve rengarenk açan çiçeklerle farklı görsel güzellikler sunan Karabet Geçidi'ni kullanan vatandaşlar, temmuz ayında kayak yapmanın ve metrelerce yükseklikteki karların önünde fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyor.

"Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz"

Van'dan Bahçesaray ilçesine hasta ziyaretine giderken kar üzerinde karpuz kesip piknik yapan Doğan İlhan, ülkenin batısında etkili olan sıcak hava nedeniyle insanların denize akın ettiğini, bölge insanının ise karda serinlemenin keyfini çıkardığını söyledi.

Karabet zirvesinde insanın üşümesine neden olabilecek bir havanın olduğunu anlatan İlhan, "Burada doğal klima var. Sadece biz değil buradan geçen herkes burada durup temmuz ayında Bahçesaray'da dört mevsimi bir arada yaşıyor." dedi.

"Karda karpuz yeme keyfi başka yerde yok"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden akrabalarını ziyaret için Bahçesaray'a geldiğini belirten Salih Çalı ise "Bir taraf sıcaktan yanarken, karda karpuz kesip yeme imkanını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. İnsanları denizde serinlemek yerine burada kar üstünde serinlemeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada, ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki dağdan çıkan suyla oluşan Müküs Çayı'nda serinleyen çocuklar ise buz gibi sudan çıktıktan sonra güneşlenmek için asfalta uzanıyor.