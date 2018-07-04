  • 04 TEMMUZ 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 4.684
    EURO 5.473
  • BIST 96677.06
    ALTIN 189.804
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Temizlik işçisi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa’da bir temizlik işçisi, çöp kovalarını boşaltırken içi para dolu çanta buldu. İşçi bulduğu çantayı polise teslim etti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Temizlik işçisi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Köksal Atay, çöp kutusunu boşaltırken, içinde 4 bin lira para, evrak, ev ve otomobil anahtarının olduğu bir çanta buldu.

Durumu polise haber veren Atay, ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından çantayı teslim etti. Polis ekipleri, içi dolu çanta ile ilgili tutanak tuttu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Para dolu çantayı bulan temizlik işçisi Köksal Atay, ”Konteyneri çekerken içerisine baktığımda cüzdan gördüm. Ağzını açtığımda içinde para vardı. Polisler geldi teslim ettik” dedi.

Kaynak: İHA 

Etiketler: Temizlik işçisi, para, çöp kovaları, çanta, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER