Temizlik işçisi para ve altın dolu çantayı polise teslim etti

Bursa Osmangazi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde temizlik işçisi olarak çalışan 50 yaşındaki Köksal Atay, çöp kutusunu boşaltırken, içinde 4 bin lira para, evrak, ev ve otomobil anahtarının olduğu bir çanta buldu.

Durumu polise haber veren Atay, ekiplerin gerekli incelemeyi yapmasının ardından çantayı teslim etti. Polis ekipleri, içi dolu çanta ile ilgili tutanak tuttu. Çantanın sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Para dolu çantayı bulan temizlik işçisi Köksal Atay, ”Konteyneri çekerken içerisine baktığımda cüzdan gördüm. Ağzını açtığımda içinde para vardı. Polisler geldi teslim ettik” dedi.

Kaynak: İHA