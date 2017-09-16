Teknolojiden uzak doğayla iç içe yaşıyorlar

İzmir'in Buca ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen "Teknolojik Uyku Festivali"nde 400 katılımcı, 3 gün boyunca hiçbir teknolojik cihazın bulunmadığı ormanlık alanda doğayla baş başa yaşıyor.

Buca Belediyesi ile bir radyo istasyonu iş birliğiyle düzenlenen festivalde, teknolojiden ve onun getirdiği bilgi kirliliğinden arınmak isteyenlerden 400 kişi noter huzurunda yapılan çekilişle "Teknolojik Uyku Festivali"ne katılmaya hak kazandı.

Dün Kaynaklar mevkisindeki ormanlık alanda başlayan festival yarın tamamlanacak.

Festivalde katılımcılar, halat çekme, çuval yarışı gibi unutulan sokak oyunlarını oynarken, ormanın içinde kitap okumanın tadını çıkardı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcılar, yüz yüze iletişim kurma imkanı buldu.

Festivale katılmak için yurt dışından geldiler

"Teknolojik Uyku Festivali"ne katılmak için Slovakya'dan gelen 36 yaşındaki Evren Gerçek, geçen sene de festivale katılma fırsatı yakaladığını ve çok güzel dostluklar kurduğu için ikinci kez katılmak istediğini söyledi.

İzin programını festivale göre ayarladığını aktaran Gerçek, şöyle konuştu:

"Geçen seneden çok iyi dostluklar kazandım bu yıl da onun üzerine bir şeyler daha eklemek için buradayım. Teknoloji yok, insanların diyaloğunu artırıyor, böylelikle güzel dostluklar kazanılıyor. Uyku festivali ama uyku yok, sürekli eğleniyoruz, 3 günün yeterli olmadığını düşünüyorum daha fazla uzatılmalı. İşim gereği telefon ve bilgisayar hayatımızın vazgeçilmezi ama burada yok, teknolojinin olmaması çok güzel ancak bunu burada yaşayan anlar."

Almanya'dan gelen 67 yaşındaki Saim Güler ise bahar döneminde İzmir'e yaptığı bir ziyaret sırasında festivalin afişlerini gördüğünü ve bunun üzerine başvuruda bulunduğunu belirtti. AA