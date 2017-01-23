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Tekneleri batınca buzun üstünde kurtarılmayı beklediler

Beyşehir Gölü'nde tekneleri batan balıkçı çift, başka bir tekne yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

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Tekneleri batınca buzun üstünde kurtarılmayı beklediler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde donan göldeki ağlarını almak için açılan balıkçı çift, batan tekneden buz kütlesi üzerine çıkarak kurtuldu.

Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Çiftlik Mahallesi'nde balıkçılar, ağlarını alabilmek için 5 tekneyle buzları kırarak göle açıldı.

Açıklarda ağlarını aramaya başlayan balıkçı teknelerinden birine iki buz parçası çarptı. Buz parçaları arasında sıkışan tekne, gövdeden delinerek su almaya başladı.

Batmak üzere olan teknedeki Halil ve eşi Rahşan Civcir, buz parçalarının üzerine çıktı. Çevredeki balıkçılar, çifti kayıklarına alarak kurtardı.

Çiftin suya gömülen teknesi, uzun süren aramaların ardından bulunarak kıyıya getirildi.

Halil Civcir, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük stres yaşadıklarını, moralinin bozuk olduğunu söyledi.

Bu arada, başka bir teknedekiler de buz parçalarının çarpması nedeniyle batma tehlikesi geçirdi. Balıkçılar, teknelerindeki suyu kovalarla boşaltarak kıyıya uluşmayı başardı. AA 

Etiketler: Konya, buzun üstüne çıkan çift, beyşehir gölü
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